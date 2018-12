Autore:

Simone Dellisanti

NUOVO INIZIO Felipe Massa, ex pilota di Formula Uno nonché della Scuderia Ferrari, è pronto per iniziare la sua avventura tra le monoposto elettriche della Formula E. Un'avventura che, per il momento, è iniziata in modo ben poco elettrizzante visto che il pilota brasiliano ha parcheggiato la sua Venturi Racing a bordo pista durante lo shakedown dell'E-Prix di Ad Diriyah.

SENTI QUI Nonostante il prematuro stop, il pilota brasiliano non si è risparmiato alcune battute con i giornalisti presenti nel 'retro box' dichiarando come: “Questo campionato è per me una vera sfida. Non conosco nessuna pista se escludiamo un pezzo del circuito del Messico e una parte di Monte Carlo, per me sarà una sfida bella tosta. Per fortuna essere un pilota esperto mi aiuta molto ma anche per me significa partire da zero".

IN CRESCITA "La Formula E è un campionato emergente, che sta crescendo, soprattutto negli ultimi due anni" ha concluso Massa, "ci sono molte case che corrono e molte altre che partecipano come sponsor. Sarà il campionato più importante nel prossimo futuro e la cosa mi piace molto".