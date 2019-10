Autore:

Salvo Sardina

VIRGIN 2020 Ormai a poche ore dall’inizio dei test precampionato di Valencia, arriva anche il disvelamento ufficiale della nuova Virgin Racing 2020. Analogamente a quanto accaduto nella passata stagione, la monoposto condividerà con l’Audi e-tron FE06 tutte le componenti tecniche, con Virgin che si conferma un team clienti della casa di Ingolstadt. Confermata per il secondo anno consecutivo anche la coppia di piloti, con l’olandese Robin Frijns ad affiancare il veterano (sempre in Virgin già dalla stagione del debutto nel 2014) Sam Bird.

NON CHIAMATELI CLIENTI Abbiamo detto del rapporto di Virgin Racing con Audi, ma bisogna comunque ricordare come il team britannico fondato dal magnate Richard Branson sia tutt’altro che una comparsa nel campionato full electric. Con tre terzi, un quarto e un quinto posto nella storia Formula E, senza dimenticare i tre successi di portati a casa nella scorsa stagione, la scuderia inglese si conferma – anche grazie all’affiatata coppia di piloti – come il più competitivo tra i team che non sono ufficiale emanazione di un grande costruttore. Non tantissime le differenze di livrea rispetto al campionato 2018-2019, con il grigio che guadagna però un po’ di campo nella zona del musetto.

SAM E ROBIN “Non vedo l’ora – ha spiegato Sam Bird – che inizi la sesta stagione. Come team abbiamo già dimostrato che la nostra esperienza è un gran punto di forza, terminando il 2019 con un piazzamento in top-3. Dobbiamo usare questa base per spingerci ancora più in alto. Sono contento che avremo ancora con noi Robin, abbiamo lavorato sodo durante l’estate e siamo pronti per i test di Valencia”. “È fantastico poter continuare – ha poi aggiunto Robin Frijns – con il team per un’altra stagione in Formula E. Abbiamo concluso il campionato con un acuto, vista la mia vittoria a New York, e c’è grande voglia di continuare su questo trend. Non vedo proprio l’ora di andare a Valencia per i test”. La sessione di test collettivi si svolgerà sul circuito Ricardo Tormo nei giorni di martedì 15, mercoledì 16 e venerdì 18 ottobre.