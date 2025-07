Mitch Evans vince l’E-Prix di Berlino 2025: colpo di scena con il ritiro di Rowland

Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) torna alla vittoria dopo una lunga attesa, dominando il circuito dell’aeroporto di Tempelhof con una prestazione solida e senza sbavature. Alle sue spalle chiude Pascal Wehrlein (Porsche), che approfitta dell’uscita di scena del leader della classifica Oliver Rowland (Nissan) per riaccendere le speranze di titolo.

UNA VITTORIA DI GESTIONE PER EVANS

Il pilota neozelandese ha condotto l’E-Prix di Berlino 2025 dall’inizio alla fine, partendo dalla pole position e gestendo con attenzione i momenti più delicati della gara, inclusi due interventi della FIA Safety Car. Mitch Evans ha saputo costruire un margine sufficiente per contenere il ritorno di Wehrlein negli ultimi giri, portando così a casa la sua prima vittoria dal round inaugurale di Formula E a San Paolo.

Con questo successo, Evans raggiunge quota 14 vittorie in carriera nella serie, eguagliando Sebastien Buemi come pilota più vincente nella storia del campionato elettrico.

PASCAL WEHRLEIN, RIMONTA E GIRO VELOCE

Partito nono in griglia, Pascal Wehrlein ha messo in mostra una delle sue performance più convincenti della stagione. Il tedesco ha chiuso secondo dopo una rimonta determinata e ha anche ottenuto il punto addizionale per il giro più veloce in gara, elemento fondamentale per ridurre il distacco da Oliver Rowland in classifica generale.

Con 87 punti ancora in palio nelle ultime tre gare, il divario di 50 punti dal britannico della Nissan mantiene Wehrlein matematicamente in corsa per il titolo mondiale.

ROWLAND FUORI GARA: CONTRATTEMPO NELLA LOTTA AL TITOLO

Clamorosa battuta d’arresto per il leader del campionato. Oliver Rowland è stato costretto al ritiro dopo un contatto alla curva a gomito nel corso del 33° giro, mentre tentava un sorpasso in zona punti. La manovra ha danneggiato in modo irreparabile la sua monoposto Nissan Formula E Team, lasciandolo a zero punti proprio nella fase più calda della stagione.

Il suo margine in classifica si riduce così pericolosamente, proprio mentre i rivali approfittano per accorciare le distanze.

PENALITÀ PER DA COSTA, ADDIO AI SOGNI MONDIALI

Weekend amaro per Antonio Felix da Costa. Terzo al traguardo, il pilota Porsche è stato penalizzato di cinque secondi per un contatto ritenuto eccessivamente aggressivo con Jake Hughes (Maserati MSG Racing). Il portoghese è scivolato così al decimo posto finale, vedendo svanire ogni possibilità di titolo nel campionato piloti.

Un duro colpo anche per Porsche, che però riesce comunque a uscire da Berlino con un bottino importante in ottica team.

CLASSIFICHE AGGIORNATE: PORSCHE IN TESTA TRA I COSTRUTTORI

Grazie ai punti raccolti da Wehrlein, TAG Heuer Porsche balza in testa al FIA Formula E Teams’ Championship, ora con 30 lunghezze di vantaggio su Nissan. Anche nel Campionato Costruttori FIA, la casa di Stoccarda supera la rivale giapponese, portandosi a +5 in classifica generale.

Tre gare alla fine della stagione 11 di Formula E, e tutto è ancora possibile sia tra i piloti che tra i team. Prossima tappa: E-Prix di Londra, con doppio appuntamento e scenario cittadino tra i più tecnici del calendario.

12/07/2025