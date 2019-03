Autore:

Salvo Sardina

POLEMICHE Una domenica d’ordinaria follia, quella dell’ePrix di Hong Kong di Formula E. Il campionato elettrico si conferma ancora una volta senza padroni, con alcuni “big” finiti subito fuori gioco e altri che si sono autoeliminati a pochi metri dal traguardo. È il caso di André Lotterer e di Sam Bird, rispettivamente al primo e al secondo posto quando, nel penultimo giro di gara, il britannico della Virgin Racing ha tamponato in staccata il tedesco di Ds Techeetah. Risultato? 14esimo posto per uno, costretto a chiudere la gara con una ruota a terra, sesta posizione – la penalizzazione è arrivata oltre quattro ore dopo la bandiera a scacchi – per l’altro.

FURIA LOTTERER Ancor prima di apprendere la decisione dei commissari che hanno poi arretrato di cinque secondi (e cinque posizioni) Bird, Lotterer si è mostrato piuttosto deluso. “Ero al comando della gara – ha spiegato ai colleghi di Motorsport.com – ma sono stato colpito piuttosto duramente sul posteriore da Sam. Mi ha totalmente distrutto la sospensione e la gomma, me ne sono accorto subito ma ho provato a sopravvivere per qualche curva. Purtroppo non era possibile andare avanti dopo che ha cercato di usarmi come strumento per frenare, non una manovra molto corretta. Anzi, è stato abbastanza disgustoso perché conosciamo queste macchine, sappiamo che sono molto robuste e quali sono i rischi che possiamo prenderci”.

BIRD DISPIACIUTO L’inglese ha poi risposto alle critiche del collega: “Immaginavo che non fosse possibile avere un contatto con il leader causandogli dei problemi e poi non avere in qualche modo una penalità. Certamente, però, speravo in qualcosa di diverso come una sanzione in griglia per la prossima tappa. André ha detto che è stata una manovra disgustosa? È stato un peccato, mi sento sinceramente dispiaciuto per quello che è successo, ma non c’era malizia da parte mia. Lui meritava di vincere la gara anche se io sentivo di essere molto più rapido di lui e di avere più energia disponibile. In ogni caso, il leader era lui…”.

REPLICA FINALE Lotterer ha infine commentato lapidario a margine dell’ufficializzazione del nuovo ordine d’arrivo: “Pensavo sarebbe stata una bella giornata per noi, ma siamo tornati a casa a mani vuote. È una situazione abbastanza triste perché, anche se Sam è stato penalizzato con 5 secondi, questo non cambia quello che mi è accaduto. E non posso riavere indietro i punti che meritavo. La cosa buona è che ho comunque portato a casa il giro più veloce della gara, il che mi dà fiducia in vista della prossima gara a Sanya”.