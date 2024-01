Salta l'E-Prix di Hyderabad, il campionato si accorcia

A una settimana dal via della stagione, con l'E-Prix di Città del Messico in programma il prossimo 13 gennaio, il campionato di Formula E 2024 perde un appuntamento. È stato infatti cancellato l'E-Prix di Hydebarad, in India, originariamente previsto come quarta tappa il 10 febbraio.

I MOTIVI La decisione è giunta dopo che il Dipartimento dell'Amministrazione Municipale e dello Sviluppo Urbano della città ha deciso di non rispettare l'accordo firmato con la Formula E lo scorso 30 ottobre. L'India perde così l'unica gara di un campionato mondiale FIA che si sarebbe disputata quest'anno sul suo territorio.

VEDI ANCHE

CAMPIONATO ACCORCIATO L'appuntamento di Hydebarad non verrà sostituito e dunque la stagione 2024 di Formula E scende da 17 a 16 e-prix, con un lungo intervallo tra la terza gara in programma in Arabia Saudita il 27 gennaio e la quarta che si disputerà a San Paolo del Brasile solo il 16 marzo. La conclusione avverà nel weekend del 20-21 luglio con due gare a Londra.

Clicca qui per il calendario completo della Formula E 2024

Pubblicato da Luca Manacorda, 07/01/2024