IN DIFESA DEL GHEPARDO È un termine difficile anche solo da pronunciare per i non anglofoni. Gli appassionati di motorsport hanno però imparato ad associare il ghepardo – cheetah in inglese – con la squadra più vittoriosa delle ultime due stagioni di Formula E: Techeetah associa il concetto del veloce felino (purtroppo in via d’estinzione) con la tecnologia da corsa. Un team vincente, capace di conquistare due titoli piloti e di laurearsi campione anche tra i costruttori dopo aver siglato la partnership con i francesi di Ds Automobiles. Un team che, non pago della svolta green garantita dalla categoria elettrica, ha anche deciso di fare del ghepardo la propria mascotte, battendosi per la salvaguardia della specie.

PARTNERSHIP Proprio per questo è nata la partnership con il Big Cat Sanctuary, una struttura che si trova nel Kent, in Inghilterra che si propone di essere (traducendo letteralmente) il santuario dei grandi felini. Già dalla scorsa stagione il logo della struttura, che consente di donare per adottare a distanza i “grandi gatti” a rischio estinzione organizzando anche visite guidate e aste di beneficienza. DS Techeetah non si è lasciata scappare l’occasione di rinforzare il legame con il ghepardo e il bicampione della Formula E, Jean-Eric Vergne, è diventato così ambasciatore del “santuario” dopo aver incontrato Bajrami, il ghepardo adottato dal team.

ORGOGLIO JEV “Seguo con passione il tema della salvaguardia dei ghepardi – ha spiegato in proposito Jev – e, dopo aver visto il grande lavoro effettuato dai ragazzi del Big Cat Sanctuary, sono orgoglioso di offrire il mio supporto come ambasciatore della struttura. Il mammifero di terra più veloce al mondo rischia l’estinzione visto che restano soli 7.100 esemplari in natura. Bisogna agire prima che questo numero si riduca ulteriormente. Vivo a Londra e sono idealmente vicino al santuario che si trova nel Kent e non vedo l’ora di promuovere il loro lavoro”. Vergne e Ds Techeetah hanno anche adottato Willow, un ghepardo appena nato come nuova mascotte.