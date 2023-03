Schumacher prevede rivoluzioni in casa Mercedes: "Ci saranno conseguenze sul personale"

È bastato poco alla Mercedes per capire che insistere sul progetto ''zero sidepods'' sulla W14 sia stata un'idea sbagliata. Toto Wolff si è scagliato pubblicamente contro gli ingegneri del suo team e ha annunciato l'arrivo di una vettura completamente rivoluzionata entro la fine della primavera. Una situazione difficile che alimenta anche le voci di un divorzio da Lewis Hamilton.

LE CONSEGUENZE Le sfuriate di Wolff non sono piaciute a Eddie Jordan, ex proprietario e team principal dell'omonimo team a cavallo tra anni '90 e 2000: ''Incolpare o criticare qualcuno nel suo team di progettazione è in realtà falso. È davvero grossolano. È l'amministratore delegato, è il capo, la responsabilità è sua alla fine''. Diverso il pensiero di Ralf Schumacher, il cui nipote Mick è il pilota di riserva della Mercedes: ''Personalmente, trovo molto buone le sue parole dette chiaramente. Sarà sicuramente arrabbiato per aver creduto agli ingegneri che erano desiderosi di attenersi al concetto di macchina, che è molto diverso da quello della Red Bull o dell'Aston Martin leader della categoria. Ora sa che quel concetto era sbagliato, quindi penso che ci saranno conseguenze sul personale alla Mercedes''.

VEDI ANCHE

HAMILTON DIFESO Al momento, Wolff sembra impegnato soprattutto a coccolare Hamilton in vista del possibile rinnovo del contratto in scadenza. Il britannico ha perso il confronto diretto con George Russell nelle qualifiche del GP Arabia Saudita, ma il suo team principal è apparso molto comprensivo nei suoi confronti: ''Come tutti i piloti, Lewis ha alti e bassi. È un po' difficile al momento per lui, ma ogni volta che torna lo fa senza pietà. Ed è esattamente quello che farà. Che sia dietro a Russell non importa davvero, perché dobbiamo comunque fare grandi passi avanti nelle prossime gare''. Parole comprensive, così come quelle di Hamilton verso la Mercedes: ''Amo questa squadra e sono grato a tutti qui per avermi accompagnato nel mio viaggio. Non sono uno che getta la spugna così facilmente. Non sono uno che dice ok, l'ho fatto e ora qualcosa di nuovo mi attrae. Sarò paziente e farò tutto il possibile per renderci più forti come squadra''. La relazione per ora è più forte delle delusioni in pista.

Pubblicato da Luca Manacorda, 19/03/2023