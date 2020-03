LA GUIDA Il mondiale di Formula 1 2020 avrebbe dovuto iniziare il suo cammino domenica scorsa, con il primo Gp della stagione a Melbourne poi cancellato a causa dell’emergenza coronavirus dopo la notizia del contagio di un membro del team McLaren. Se, da un lato, lo sport giustamente si ferma, dall’altro non lo fanno le persone che per il motorsport e di motorsport vivono. È il caso di chi si occupa anno dopo anno della guida – che gli operatori del settore non possono certamente non conoscere – “Who works in Formula 1”, uscita in questi giorni e che nel 2020 si appresta a spegnere ben 31 candeline.

WHO WORKS È la guida a cui ogni giornalista sportivo non può rinunciare, ma è di sicuro interessante anche per tutti gli appassionati che vogliono conoscere l’organizzazione dei team e i volti delle figure chiave che si celano dietro a ogni gran premio. “Who Works in Formula 1” raccoglie info e foto sulle squadre, piloti, costruttori e motoristi, ma anche ingegneri, sponsor, fornitori, organizzatori e promotori delle gare, uffici stampa e giornalisti al seguito del circus. Come ogni anno la guida è disponibile in formato cartaceo, in eBook e anche tramite app per smartphone. Per maggiori dettagli è possibile visitare il sito web della guida o le pagine social Instagram e Facebook.