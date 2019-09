Autore:

RICONFERMA La notizia era nell’aria da settimane, anzi no. La Haas ha appena ufficializzato la propria coppia di piloti per la stagione 2020 e, stavolta, non possiamo non parlare che di una sorpresa assoluta. Il team statunitense ha infatti riconfermato Kevin Magnussen e Romain Grosjean, nonostante fosse nell’aria – ma in realtà è una storia che si ripete ormai dal 2017 – quantomeno l’addio al pilota francese. Grosjean e Magnussen resteranno quindi insieme anche nel 2020 per la quarta stagione consecutiva.

SQUADRA CHE (NON) VINCE… Il 2019 della scuderia di Kannapolis è stato tutt’altro che positivo, almeno fino a questo momento. Attualmente in nona e penultima posizione in classifica costruttori, il team statunitense avrebbe dovuto difendere il sensazionale quinto posto ottenuto nella passata stagione ma ha pagato a caro prezzo il non corretto funzionamento degli upgrade aerodinamici e gli errori dei piloti nelle tappe in cui la VF-19 sembrava più competitiva. Motivo per cui tanto Kevin quanto soprattutto Romain sembravano essere finiti sulla graticola.

…NON SI CAMBIA Nonostante ciò, i vertici del team guidato da Gene Haas hanno deciso di riconfermare in blocco il parco piloti per il 2020. Il concetto della squadra che vince e non si cambia applicato ricordando i successi del 2018 e quasi dimenticando quanto accaduto fin qui in questo campionato. Niente da fare dunque per Nico Hulkenberg che, liberato dalla Renault – i transalpini hanno ingaggiato Esteban Ocon dalla Mercedes per fare coppia con Daniel Ricciardo – adesso vede occupati praticamente tutti i sedili competitivi (ma continua a sognare la Red Bull, Albon permettendo).

PARLA STEINER “La ricerca dell’esperienza – ha spiegato il team principal della Haas, Gunther Steiner – è stata una delle pietre angolari del team Haas. Con Romain Grosjean e Kevin Magnussen nel 2020 continueremo ad avere una line-up di piloti che ci offrirà una solida piattaforma per continuare la nostra crescita. Hanno capito il modo in cui lavoriamo come team, e la nostra consapevolezza di quello che possono darci dietro il volante, ci dà continuità e una base su cui continuare a costruire il team”.