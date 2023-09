Toto Wolff e i retroscena del rinnovo di Hamilton: "Mai sondato il mercato"

Alla vigilia del weekend di Monza la Mercedes ha ufficializzato i rinnovi di contratto di Lewis Hamilton e George Russell. Entrambi i piloti resteranno nel team della casa di Stoccarda fino al termine della stagione 2025. In precedenza, era stato soprattutto il futuro del sette volte iridato a finire al centro delle indiscrezioni, con diverse voci che lo volevano prossimo all'accordo con la Ferrari, in uno scenario di mercato che non escludeva un possibile scambio con Charles Leclerc.

NESSUN CONTATTO CON ALTRI PILOTI Di tutto questo ha parlato Toto Wolff in un'intervista rilasciata a Martin Brundle per Sky F1 UK. Il boss della Mercedes ha spiegato di non aver mai cercato un sostituto per Hamilton, smentendo ancora una volta le voci circolate negli scorsi mesi: ''Non ho mai preso in considerazione l'idea di parlare con altri piloti. Ho sempre detto che quando dobbiamo rinnovare non voglio flirtare con l'esterno se ho un buon rapporto e solo nel caso vedessi che le cose non vanno per il verso giusto allora proverei a sondare il mercato, ma non l'ho fatto''.

LE TEMPISTICHE Le indiscrezioni sul possibile addio di Hamilton si sono rinforzate man mano che i mesi passavano senza che si arrivasse all'atteso annuncio del rinnovo. Wolff ha spiegato così i motivi del ritardo: ''Avevamo già firmato a maggio, ma non lo abbiamo detto a nessuno, così mantieni un po’ di suspense - ha esordito scherzando - In tutta serietà sapevamo di avere un accordo, non solo a livello emotivo ma anche sulla carta, già molte settimane fa, bastava chiamare gli avvocati sul caso e loro avrebbero trovato i dettagli''.

LA DURATA Come detto, Hamilton ha firmato un biennale che scadrà a fine 2025, esattamente prima del debutto del nuovo regolamento tecnico inerente i motori. Wolff a riguardo ha aggiunto: ''Questo è un ambiente dinamico. Firmare un contratto quinquennale significa che bisogna discutere se inserire qualche clausola rescissoria nel caso in cui non gli dessimno una vettura performante. Quindi non l'abbiamo preso in considerazione. Abbiamo detto che il futuro prossimo è di due anni ed è su ciò che ci impegniamo l'uno con l'altro''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 01/09/2023