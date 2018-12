Autore:

Simone Valtieri

MEZZO SECOLO DA LEGGENDA Il 3 gennaio 2019 Michael Schumacher compirà 50 anni, e per celebrare degnamente la ricorrenza il Museo Enzo Ferrari di Modena dedicherà al campione tedesco una mostra, in segno di riconoscenza nei confronti del pilota più vincente della storia della rossa. Schumi è entrato nella leggenda con e grazie alla Ferrari, conquistando tra il 2000 e il 2004 ben cinque dei suoi sette titoli mondiali, e guidando per la scuderia di Maranello per ben 11 anni consecutivi, dal 1996 al 2006.

IN PISTA E FUORI Una vera e propria era di successi che merita di essere celebrata in occasione di una ricorrenza così speciale come il raggiungimento del mezzo secolo di vita da parte di Michael Schumacher. Nelle sale del MEF di Modena sarà possibile ripercorrere le memorabili stagioni trascorse dal tedesco con la Ferrari ma non solo. Sarà infatti possibile scoprire anche il fondamentale contributo dato da Schumacher allo sviluppo delle GT Ferrari, al quale ha collaborato sia come pilota che come consulente.

KEEP FIGHTING SCHUMI La mostra è organizzata dal Museo Ferrari in collaborazione con la Fondazione "Keep Fighting", nata dopo i fatti dello sfortunato 29 dicembre 2013, quando il campione tedesco subì l'incidente sugli sci che ha fatto calare uno stretto riserbo sulla sua vita privata negli ultimi cinque anni. L'affetto dei tifosi è però rimasto immutato, anzi, se possibile è cresciuto a disimsura nei confronti di un campione che ha regalato emozioni per oltre una decade al popolo ferrarista. Emozioni che sarà possibile ripercorrere nelle sale della mostra a lui dedicata che verrà inaugurata proprio il 3 gennaio 2019, in occasione del suo 50° compleanno.