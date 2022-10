Red Bull (e AlphaTauri) rafforza la partnership con Honda

RITORNO DI FIAMMA Alla vigilia del GP Giappone, e nel giorno in cui si attende la decisione della FIA sulla presunta violazione del budget cap nella passata stagione, la Red Bull fa un importante annuncio: assieme all'altra scuderia del gruppo, l'AlphaTauri, torna a rafforzare la partnership con Honda tramite i propulsori prodotti in collaborazione tra Red Bull Powertrains - il ramo che da quest'anno produce i motori delle due squadre partendo dai progetti ceduti dalla casa giapponese - e Honda Racing Corporation valida fino al 2026, quando entrerà in vigore il nuovo regolamento relativo alle power unit.

LE NOVITA' All'interno della nuova partnership trovano spazio tre importanti novità soprattutto a livello di immagine:

Il logo Honda sarà presente sulla RB18 della Oracle Red Bull Racing e sulla AT03 della Scuderia AlphaTauri dal GP Giappone 2022 in poi; Sergio Pérez assumerà il ruolo di ambasciatore per l'accademia di guida della Honda Racing School (HRS). Pérez inizierà il suo ruolo con una lezione per gli studenti HRS nel novembre 2022; domenica 27 novembre si terrà l'HRC Thansk Day, con la presenza dei piloti Max Verstappen, Sergio Perez, Pierre Gasly e Yuki Tsunoda.

ALTRE TRE STAGIONI L'annuncio arriva circa un mese dopo il naufragio delle trattative con Porsche per l'inizio di una collaborazione con la casa tedesca in vista del 2026, anno in cui debutteranno i nuovi motori. Helmut Marko, consigliere Red Bull, ha commentato: ''Con questi nuovi accordi, siamo orgogliosi di continuare ad andare sempre più forte con il supporto tecnico di HRC fino all'introduzione della prossima generazione di motori nel 2026. Siamo fiduciosi che questo rapporto con HRC ci consentirà di ottenere maggiori successi in futuro e li ringraziamo per il loro continuo supporto''. Il team principal Chris Horner ha aggiunto: ''Honda ha investito in modo significativo nella tecnologia ibrida nel corso della nostra partnership. Ciò ha assicurato la fornitura di propulsori competitivi a entrambi i team, per i quali siamo molto grati. Il nostro obiettivo combinato è continuare a fornire motori dominanti e ottenere il maggior successo possibile nei tre anni successivi. Per celebrare questo, non vediamo l'ora di accogliere nuovamente il logo Honda sull'auto da Suzuka in poi''.

FESTA HONDA Il presidente di HRC, Koji Waranabe, ha aggiunto: ''Il logo HRC sul musetto e il logo Honda sulla fiancata delle macchine da corsa di entrambi i team rappresentano i forti legami tra Honda e Gruppo Red Bull. Attraverso il supporto tecnico fornito da HRC, Honda sosterrà pienamente le sfide che queste macchine affrontano per diventare le 'più veloci del mondo'. Siamo molto lieti che queste macchine saranno presentate al GP Giappone di F1, dove Honda funge da sponsor principale''. Suzuka ha buone possibilità di essere anche il fine settimana in cui Max Verstappen festeggerà il titolo mondiale, rendendo quello giapponese il weekend perfetto per iniziare questa nuova fase della collaborazione tra le due parti.

Continuing the charge and strengthening our relationship with @Honda in 2022 👊 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 5, 2022

PARTNERSHIP DI SUCCESSO Per l'AlphaTauri è stato il team principal Franz Tost a commentare la novità: ''Nel corso degli anni abbiamo sviluppato uno straordinario rapporto di lavoro con Honda ed è fantastico continuare a rafforzarlo con una varietà di attività, inclusa la visualizzazione dell'iconico logo sulle auto a partire dal GP Giappone. Siamo molto grati per il duro lavoro svolto dalla Honda durante il nostro tempo insieme, che ci ha permesso di raggiungere diversi podi e la vittoria di Pierre a Monza (nel GP Italia 2020, ndr) e speriamo che questo successo continui in futuro''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/10/2022