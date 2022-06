Direttiva tecnica sul porpoising: debutto ufficiale rinviato

La nuova direttiva tecnica introdotta per ragioni di sicurezza non avrà effetti sul GP Canada

TUTTO RINVIATO Giovedì la FIA aveva pubblicato la nuova direttiva tecnica introdotta per i problemi di sicurezza legati all'eccessivo porpoising delle attuali monoposto. La Federazione annunciava di voler iniziare a monitorare l'effetto fin da questo weekend in cui si disputa il GP Canada, ma molti aspetti risultavano ancora da chiarire, a partire da quali limiti sarebbero stati da rispettare per evitare l'intervento obbligatorio sul setup della monoposto. Per questo motivo, la sua applicazione non avverrà prima del prossimo gran premio, in programma tra due settimane a Silverstone.

DATI DA ANALIZZARE L'appuntamento di Montreal diventa così un test sul campo, con i dati che verranno raccolti e analizzati per stabilire con precisione la metrica da adottare per la misurazione del porpoising. Un portavoce della FIA ha spiegato a The Race: ''La direttiva tecnica non afferma specificamente che la metrica sarebbe stata applicata per questa gara. Si ritiene che la complessità di stabilire quella metrica da tutti i dati delle diverse auto non sarà un lavoro che si completa da un giorno all'altro. Ci sarà un'analisi attenta e completa dei dati raccolti questo fine settimana e qualsiasi applicazione sarà appropriata a qualunque cosa scaturirà dall'analisi''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 18/06/2022