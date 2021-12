Mercedes vs Red Bull, la sfida ora è anche in mare!

La Red Bull entrerà in America's Cup come partner ufficiale di Alinghi. Si rinnova indirettamente la sfida con Mercedes che già collabora con il team Ineos

LEGAME SOLIDO Continua a rafforzarsi il legame tra Formula 1 e America's Cup di vela. Se nella scorsa edizione il team Prada Pirelli - fornitore unico di pneumatici del campionato a quattro ruote - hanno raggiunto la finale, battendo tra gli altri il team Ineos Britannia - sponsor ufficiale della Mercedes, la quale ha tra l'altro collaborato proprio con il team velico britannico fornendo a livello tecnologico - per l'edizione 2024 il team Alinghi - già campione nel 2003 e 2007, annuncia il proprio rientro dopo 11 anni di assenza e lo fa unendosi a Red Bull, quest'anno iridata proprio nel massimo campionato motoristico con Max Verstappen.

PASSATO COMUNE Scavando nel passato le affinità tra auto e barche a vela, seppure appaiano due mondi lontanissimi, continuano, e non solo perché gli yacht classe AC75 sono considerate le Formula 1 del mare. In passato figure come Adrian Newey (attuale capo progettista Red Bull) e Martin Whitmarsh (un tempo team principal McLaren, oggi neo acquisto della Aston Martin Racing) hanno partecipato come designer o manager ad alcune scorse edizioni dell'America's Cup, senza considerare poi le voci che legano la Scuderia Ferrari a Luna Rossa per futuri sviluppi tecnologici.

KNOW HOW ED ESPERIENZA Tralasciando passato e gossip, il presente ci racconta, invece, di questo fortissimo connubio tra una realtà solida come quella della Red Bull, e una vincente come Alinghi, del'imprenditore Ernesto Bertarelli, svizzero ma con natali romani. Il sindacato che parteciperà alla prossima edizione della Coppa si chiamerà Alinghi Red Bull Racing e potrà fare affidamento sull'esperienza tecnologica del team di Formula 1 e su quella velica della squadra svizzera. ''La Red Bull'' - ha affermato Bertarelli - ''ci porterà competenza, energia e abilità nella creazione di un team competitivo, mentre noi forniremo la nostra esperienza. Insieme faremo brillare una nuova luce su questa gara''.

America's Cup 2021, Ineos Britannia in azione ad Auckland

DALLE SCINTILLE AGLI SCHIZZI Ma non sarà solo Alinghi a giovare del know-how automobilistico. Come detto, Mercedes e Ineos Britannia hanno già collaborato nel corso dell'ultima Coppa America, ma per il futuro il legame si farà ancor più saldo, visto che James Allison, ex progettista capo della scuderia tedesca, è entrato a far parte proprio del team velico britannico, e godrà del supporto di un altro uomo Mercedes, l'ingegnere Geoff Willis. Insomma, la sfida tra le due potenze attuali della Formula 1 si sposterà in mare, dove sportellate e scintille, diventeranno presto virate e planate dense di schizzi ed emozioni, Luna Rossa e New Zealand (i due team finalisti dell'ultima edizione) permettendo.

Pubblicato da Simone Valtieri, 19/12/2021