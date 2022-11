F1, la scelta di Logan Sargeant: correrà in F1 con il numero 2

Il giovane pilota statunitense ha optato per il numero che in passato era stato utilizzato da Stoffel Vandoorne, ma si tratta di una... seconda scelta

Sarà uno dei nuovi piloti nella griglia di partenza del Mondiale F1 2023. E, come tradizione vuole, ha già scelto il numero di gara che lo accompagnerà per tutta la propria carriera nella massima serie automobilistica. Parliamo di Logan Sargeant, statunitense all’esordio ufficiale nella prossima stagione al volante della Williams dopo aver chiuso il campionato di Formula 2 in quarta posizione assoluta, che ha comunicato sui propri canali social l’intenzione di correre con il numero 2.

LA PRIMA SCELTA In realtà, il numero preferito da Sargeant sarebbe stato il 3, attualmente occupato da Daniel Ricciardo: anche se è certa la sua assenza dalla griglia del Mondiale 2023, l’australiano ha infatti ancora diritto a mantenere il proprio numero di gara per almeno due anni consecutivi in cui non prenderà parte neppure a una gara F1 (e, quindi, almeno fino a tutto il 2024, ammesso che non corra dei GP da sostituto di un titolare).

PERCHÉ IL 2? Il giovane esordiente americano ha dunque spiegato la ragione per cui ha scelto il 2, numero che gli ha portato una certa fortuna nell’anno in cui ha corso in Formula Renault, chiudendo al quarto posto della classifica generale: “Il tre è il mio numero preferito, ma era già preso quindi ho pensato di usare un numero con cui ho vinto in passato. L’ho già usato in Formula Renault e quell’anno ho avuto una buona stagione”. Non è la prima volta che il numero 2 ricompare in F1 a partire dal 2014, quando si è deciso di far scegliere ai piloti un numero di gara fisso: prima di Sargeant, il 2 era infatti comparso sulla McLaren di Stoffel Vandoorne (attuale campione del mondo Formula E) tra il 2016 e il 2018, ed è dunque libero a partire dal 2021.

Pubblicato da Salvo Sardina, 30/11/2022