CONSIGLI PER LA LETTURA Il motorsport, si sa, è un settore di nicchia. Lo è certo ancora di più quando guardiamo agli scaffali delle librerie, che espongono un numero relativamente basso di titoli che parlano di motori da corsa. La maggior parte delle volte, poi, si tratta di saggi che raccontano gare e competizioni epiche - soprattutto quelle di una volta - o narrano la biografia dei campioni di oggi e di ieri. Ecco perché, nel panorama letterario, ''Formula Uno! La vita, l'amore e i motori'' è una vera e propria mosca bianca: non un saggio, ma un romanzo, un'opera di fantasia ambientata nel paddock più prestigioso. Intrighi, spionaggio, amicizie e storie d'amore, di vittorie e di sconfitte. Con le corse della classe regina del motorsport sullo sfondo, ricordando un passato glorioso e un futuro ancora da scrivere. Di tutto questo abbiamo parlato insieme all'autrice Laura Di Nicola, in diretta Instagram sulla pagina @MotorBoxSport.

''Formula Uno! La vita, l'amore e i motori'' di Laura Di Nicola è edito da Solfanelli e può essere acquistato online cliccando qui.