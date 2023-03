Anche Jordan si schiera: "La F1 ha bisogno di Hamilton su una Ferrari"

Nonostante le smentite dei diretti interessati, il possibile approdo di Lewis Hamilton alla Ferrari continua ad affascinare. Soprattutto in Gran Bretagna, sono sempre più numerosi i commentatori che promuovono un eventuale trasferimento del britannico alla corte del Cavallino Rampante. Dopo Martin Brundle, anche Eddie Jordan si è sofferato su questa prospettiva, dichiarandosi assolutamente favorevole a uno scenario simile da cui, secondo il suo parere, tutti trarrebbero giovamento.

JORDAN SPINGE HAMILTON Intervistato dalla piattaforma di scommesse OLBG, il fondatore dell'omonimo ex team di F1 ha spiegato: ''La F1 ha bisogno di Lewis Hamilton su una Ferrari e la Ferrari ha bisogno di Lewis Hamilton. Hamilton dovrebbe cercare di andare in un'altra squadra vincitrice del campionato, ma il problema è: chi si farà da parte? La Red Bull non lascerebbe andare Sergio Perez, perché cercano di incoraggiare i piloti che hanno attraversato i loro team a cercare di raggiungere la vetta come ha fatto Max Verstappen. Hamilton è un uomo della McLaren, ma non riesco a vederlo tornare lì a causa della posizione in cui si trovano. L'unico posto in cui vedo possibile andare Hamilton è la Ferrari, oppure restare alla Mercedes''.

SALUTI ALLA MERCEDES Ad alimentare le voci sul futuro del sette volte iridato l'attuale situazione che si sta vivendo in F1, con la Red Bull in una posizione dominante e Mercedes e Ferrari che arrancano alle sue spalle, in mezzo a progetti tecnici che al momento non stanno dando le risposte attese. Jordan ha aggiunto: ''Al momento non c'è nessun contratto firmato e Toto Wolff ha detto che se fosse Hamilton prenderebbe in considerazione l'idea di andarsene. Cosa penserei se fossi Hamilton, sono davvero amato qui? Cosa sta realmente accadendo alla Mercedes? Loro non sono nel bel mezzo delle cose come una volta. Non conosco il punto di vista di Wolff sulla situazione, ma gli credo quando dice che vuole che Hamilton resti. La Mercedes, però, non è abbastanza buona per Hamilton''.

SCAMBIO PRELIBATO Dato questo scenario, il modo migliore per ravvivare la F1 e dare una scossa ai due team sarebbe proprio lo scambio tra Hamilton e Leclerc: ''Sarebbe interessante. Charles Leclerc è un pilota da Mercedes e vedere Leclerc e George Russell combattere sarebbe fantastico. Potrebbe essere un affare in paradiso. Conosco Leclerc abbastanza bene come persona ed è magnifico, ma lo è anche Hamilton, quindi chi può dire che sarebbe diverso. Sono sicuro che a tutti in F1 piacerebbe vedere uno scambio tra Hamilton e Leclerc, farebbe venire l'acquolina in bocca. Quando sogno che Hamilton vada alla Ferrari è solo un pensiero, perché ha vinto sette titoli mondiali con la Mercedes e quindi potrebbe voler restare. Però tutti i grandi piloti sentono l'attrazione di una grande squadra come la Ferrari ed è lì che penso che Hamilton dovrebbe finire''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 24/03/2023