WEEKEND AMARCORD Il GP Monaco Historique 2021 è stato l'appuntamento ideale per rivedere in pista tante monoposto del passato della F1. Tra queste, la Ferrari 312 B3-74 affidata nella stagione 1974 alle mani di Niki Lauda e Clay Regazzoni, protagonista nello scorso weekend grazie a Jean Alesi. Il francese è arrivato a un passo dalla vittoria della gara nella categoria di appartenenza di questa monoposto, prima di rimanere coinvolto nel discusso incidente che ha avvelenato anche la premiazione.

MONACO COME NON L'ABBIAMO MAI VISTA In precedenza, Alesi ha realizzato un video eccezionale per mostrarci la Ferrari 312B3 impegnata sulle strade di Monte Carlo da una prospettiva inedita. Sulla vettura è stata infatti installata una videocamera Insta 360 One X2, un innovativo prodotto in grado di realizzare video in 5,7K e che dispone di un'eccellente stabilizzazione per realizzare riprese perfette anche in situazioni di movimento, sull'alettone posteriore. Le immagini sembrano quelle di un videogioco di guida, quando si sceglie la vista alle spalle della monoposto. Il tutto è reso ancora più magico dal canto del motore Ferrari V12 da 3.000cc di cilindrata.