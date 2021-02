IL VIDEO-COMMENTO La notizia del giorno è senza dubbio quella del rinnovo di contratto, ma ufficialmente solo per un anno - qui tutti i dettagli - tra Lewis Hamilton e la Mercedes. Il sette volte campione del mondo sarà dunque ancora l'attrazione principale del campionato di Formula 1 che prenderà il via il prossimo 28 marzo in Bahrain e che potrebbe definitivamente incoronarlo come il più vincente della storia anche in termini di titoli iridati. In diretta Instagram sulla pagina @MotorBoxSport dal nostro studio in redazione, commentiamo la news analizzando i possibili scenari futuri, le clausole di cui si è discusso e i motivi che hanno portato le due controparti a prendersi così tanto tempo prima di ufficializzare la firma.

