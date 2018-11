Autore:

Simone Valtieri

TEST PNEUMATICI Dopo cinque ore di test Pirelli il più veloce della mattinata araba è stato Valtteri Bottas con la Mercedes, che ha preceduto di tre decimi Sebastian Vettel con la Ferrari e di sette decimi Max Verstappen con la Red Bull. I tempi però sono poco importanti nelle giornate di oggi e domani, visto che le scuderie stanno testando le nuove mescole Pirelli per il mondiale 2019, e che alcuni girano con coperture non marchiate, perciò è impossibile avere un metro di paragone equo tra i piloti, il tutto senza considerare che la ricerca della prestazione non è la priorità assoluta quest'oggi, con i team impegnati a sfruttare le 18 ore in pista (9 oggi e 9 domani) per iniziare a immagazzinare dati utili allo sviluppo delle monoposto in chiave 2019.

KIMI IS BACK Perciò la fonte di interesse primaria di questi due giorni saranno i nuovi abbinamenti che vedremo in pista, e sono tanti. Limitandoci alla giornata di oggi c'è soprattutto il ritorno di Kimi Raikkonen all'ovile Sauber, laddove tutto iniziò nel lontano 2001, e il debutto ufficiale dei giovani George Russell in Williams e Lando Norris in McLaren. In pista ci sono altri due volti nuovi, il collaudatore della Toro Rosso Sean Gelael, già visto in passato al volante del team di Faenza in precedenti sessioni di test e in qualche venerdì di libere, e il giovanissimo "nipote d'arte" Pietro Fittipaldi (zio Emerson fu due volte iridato di Formula 1, nel 1972 e nel 1974), che condurrà in questa prima giornata la Haas, lui che è pilota dello Junior team della Ferrari. Date un'occhiata alla nostra breve gallery per vedere le immagini di questa prima giornata di test di Abu Dhabi.

I TEMPI DOPO CINQUE ORE IN PISTA

Pos. Pilota Team Tempo Distacco 1 Valtteri Bottas Mercedes 1:37.231 2 Sebastian Vettel Ferrari 1:37.361 +0.130 3 Max Verstappen Red Bull-Tag Heuer 1:37.947 +0.716 4 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:37.976 +0.745 5 Nico Hulkenberg Renault 1:38.789 +1.558 6 George Russell Williams-Mercedes 1:39.512 +2.281 7 Sean Gelael Toro Rosso-Honda 1:40.435 +3.204 8 Lando Norris McLaren-Renault 1:40.516 +3.285 9 Kimi Raikkonen Sauber-Ferrari 1:40.832 +3.601 10 Pietro Fittipaldi Haas-Ferrari 1:42.291 +5.060

I PILOTI CONFERMATI DEL MONDIALE 2019

- Lewis Hamilton, Regno Unito (Mercedes)

- Valtteri Bottas, Finlandia (Mercedes)

- Sebastian Vettel, Germania (Ferrari)

- Max Verstappen, Paesi Bassi (Red Bull)

- Nico Hulkenberg, Germania (Renault)

- Sergio Perez, Messico (Force India)

- Kevin Magnussen, Danimarca (Haas)

- Romain Grosjean, Francia (Haas)

I CAMBI DI TUTA DEL MONDIALE 2019

- Kimi Raikkonen, Finlandia (da Ferrari a Sauber)

- Daniel Ricciardo, Australia (da Red Bull a Renault)

- Carlos Sainz, Spagna (da Renault a McLaren)

- Charles Leclerc, Monaco (da Sauber a Ferrari)

- Pierre Gasly, Francia (da Toro Rosso a Red Bull)

- Lance Stroll, Canada (da Williams a Force India)*

I RITORNI DEL MONDIALE 2019

​- Antonio Giovinazzi, Italia (da tester Ferrari a Sauber)

- Daniil Kvyat, Russia (da tester Ferrari a Toro Rosso)

- Robert Kubica, Polonia (da tester Williams a Williams)

I DEBUTTANTI DEL MONDIALE 2019

​- George Russell, Regno Unito (dal 1° posto in FIA Formula 2 alla Williams)

- Lando Norris, Regno Unito (dal 2° posto in FIA Formula 2 alla McLaren)

- Alexander Albon, Thailandia (dal 3° posto in FIA Formula 2 alla Toro Rosso)

GLI ARRIVEDERCI AL TERMINE DEL MONDIALE 2018

- Fernando Alonso (da McLaren a WEC e IndyCar)

- Esteban Ocon, Francia (da Force India a test driver Mercedes, Force India e Williams)*

- Marcus Ericsson, Svezia (da Sauber a IndyCar Series)

- Brendon Hartley, Nuova Zelanda (da Toro Rosso a ???)*

- Stoffel Vandoorne, Belgio (da McLaren a Formula E)

- Sergej Sirotkin, Russia (da Williams a ???)*

*Da ufficializzare il passaggio di Stroll da Williams a Force India, così come il futuro di Brendon Hartley e Sergey Sirotkin, e il ruolo di Esteban Ocon in seno alla famiglia Mercedes

LA LINEUP COMPLETA DELLA FORMULA 1 2019