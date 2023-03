Rob Smedley e la sfida di Vasseur: "Ci sono un'intensità e una pressione diverse in Ferrari"

Lavorare alla Ferrari è un'esperienza che non ha eguali in F1. La scuderia di Maranello è la nazionale italiana nel motorsport e ciò comporta sia un gran numero di tifosi pronti a spingere il team con la propria passione sia un'enorme pressione a cui deve sottostare chi lavora all'interno del box. Questo secondo aspetto diventa particolarmente critico nei momenti difficili, come quello che sta attraversando in questo momento la Rossa. Rob Smedley, il quale ha lavorato a lungo alla Ferrari ricoprendo il ruolo di ingegnere di pista di Felipe Massa, ha spiegato l'approccio che bisogna tenere per riuscire a gestire una situazione simile.

UNA RELIGIONE Intervenuto nel podcast dell'emittente britannica Sky Sports, Smedley ha spiegato cosa comporta rappresentare la Ferrari, soprattutto per chi ricopre un ruolo che lo pone di più sotto ai riflettori: ''Penso che per tutti i ragazzi lì, specialmente quelli che vengono lanciati davanti ai media, sia una responsabilità enorme. Non ci sono dubbi. L'ho detto io stesso in passato, puoi descrivere la Ferrari in Italia come una religione. Decisamente. È la squadra nazionale e quindi rappresenti la nazione, non solo un marchio. Quindi è dura e non hai bisogno di una pelle spessa, ma hai bisogno di una pelle di gomma perché penso che la realtà della situazione sia che attraversa dei cicli''.

DA BRAVO A SPAZZATURA Quando il tifo nei tuoi confronti è così passionale, infatti, si può passare rapidamente da un estremo all'altro della considerazione a seconda dei risultati che arrivano dalla pista. Smedley ha aggiunto: ''Me lo ricordo anch'io, personalmente. Puoi essere sollevato su un piedistallo, ed essere considerato la cosa migliore del secolo, e quattro/sei settimane o due mesi dopo, la gente ti sta letteralmente sputando addosso per strada. Quindi è una dura dicotomia, ad essere onesti, e devi solo superarla. In un certo senso devi fondere gli alti con i bassi, in modo da ottenere solo un unico punto di vista emotivo su tutto per darti quell'equilibrio di cui hai bisogno per essere in grado di continuare a lavorare giorno dopo giorno, perché questa è la parte importante. Quando le persone ti dicono quanto sei bravo, è importante non ascoltarlo, ed è altrettanto importante farlo quando le persone ti dicono quanto sei spazzatura – e succede''.

FIDUCIA IN VASSEUR Ovviamente, il ruolo che più espone a queste oscillazioni di valutazione - piloti a parte - è quello del team principal. Secondo Smedley, Frederic Vasseur ha le capacità per affrontare le difficoltà di questo compito e traghettare la Ferrari fuori dall'attuale crisi: ''Penso che Fred saprà affrontare tutto questo. È un bravo ragazzo, è stato nel motorsport per molto tempo in posizioni senior, all'ART Grand Prix e in Renault prima di entrare in Alfa Romeo.È stato lì, sa com'è. C'è un'intensità diversa, una pressione diversa in Ferrari. Ma deve solo andare avanti, fa parte del suo lavoro''.

