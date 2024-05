Ferrari, nuovo title sponsor e nuova livrea (ma solo per Miami!)

Il fine settimana di Miami alle porte sarà per la Scuderia Ferrari un trionfo di tradizione e innovazione. La squadra ha presentato una livrea speciale, graffiata da innesti nei ritrovati toni dell'Azzurro La Plata e dell'Azzurro Dino, colori che sono stati a lungo parte integrante della storia di Maranello. Per l'occasione, sono stati rivisitati per omaggiare la presenza della Ferrari sul mercato nordamericano da settant'anni. Ma la novità più importante è stata l'annuncio del nuovo title partner, HP, che supporterà la Scuderia non solo in Formula 1 ma anche nei programmi accademici e commerciali. Tornando alla livrea della SF-24 di Miami, sarà arricchita dal logo del nuovo partner. I tocchi di colore, un richiamo alle gloriose epoche passate della Ferrari nelle gare nordamericane, saranno visibili sulle ali, sull’engine cover, sull’halo, sugli specchietti retrovisori, sui numeri di gara e, in una citazione storica che non poteva mancare, anche sui cerchi, com’era sulle monoposto di Formula 1 di Ferrari negli anni Sessanta, a cominciare dalla 158 F1 con la quale John Surtees si aggiudicò il titolo mondiale proprio sessant’anni fa in terra americana.

TUFFO NEL PASSATO La novità riguarderà anche i piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz, che indosseranno divise speciali in Azzurro La Plata, richiamando le tradizioni degli anni Cinquanta e Sessanta. Anche le vetture con le quali si presenteranno all'autodromo seguiranno questa linea, con Charles e Carlos al volante di due Ferrari 296 GTS Assetto Fiorano personalizzate, mentre i meccanici indosseranno tute inedite in Azzurro Dino. Le iniziative non si limitano alla pista. Partner come Puma, Ray-Ban e Bell hanno presentato edizioni limitate di prodotti ispirati alla celebrazione dei colori Ferrari. Dai caschi ai capi di abbigliamento, ogni dettaglio è stato curato per rendere omaggio alla storia e alla modernità del marchio. Infine, la presenza degli appassionati sarà garantita attraverso l'International Cavalcade di Ferrari, che culminerà nella Ferrari Parade guidata da Marc Gené e Antonio Giovinazzi. I clienti privilegiati potranno godere dell'ospitalità esclusiva di Casa Ferrari, rendendo il weekend a Miami un'esperienza indimenticabile per tutti i fan del Cavallino Rampante.

LE PAROLE DEL CAPO ''Il Gran Premio di Miami di questo weekend sarà una pagina da ricordare nella storia del nostro team'' - ha esordito Frederic Vasseur, team principal della Scuderia Ferrari HP. ''In Florida celebreremo la nostra azienda attraverso una livrea speciale che ci permette di riscoprire due colori che sono parte della nostra tradizione. Per la squadra questa gara segna inoltre l’inizio della collaborazione con HP, nostro nuovo title partner. Scuderia Ferrari e HP condividono molti valori, tra cui uno spirito vincente e una direzione di pensiero chiara che sono alla base della nostra partnership. Le nostre due aziende sono accomunate dalla costante ricerca dell’eccellenza e dell’innovazione tecnologica, elementi chiave nel raggiungimento dei rispettivi obiettivi. Come nella nostra squadra, anche HP crede nell’importanza di mettere in condizione ciascun membro dell’organizzazione di dare il meglio di sé perché è solo con il lavoro di tutti che si possono ottenere grandi risultati. Allo stesso modo crediamo nella necessità di nutrire il talento, formando e responsabilizzando le persone come noi facciamo con la nostra Driver Academy. Con tanti elementi in comune, siamo convinti che la title partnership con HP poterà a entrambe i marchi grande beneficio e non vedo l’ora di cominciare a lavorare insieme''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 02/05/2024