Ferrari e strategie sbagliate, il dubbio amletico di Binotto: "Era giusto o sbagliato?"

QUALIFICA ROVINATA Nel weekend del GP Brasile, la Ferrari è stata protagonista ancora una volta di una scelta strategica sbagliata che ha mandato su tutte le furie Charles Leclerc. L'errore è avvenuto nelle qualifiche disputate venerdì, in condizioni meteo molto difficili: prima dell'inizio della Q3, tutti i piloti si sono schierati all'uscita della corsia box, pronti ad entrare in pista non appena il semaforo fosse diventato verde, per anticipare l'annunciato ritorno della pioggia. Questo perché le condizioni dell'asfalto in quel momento consentivano di utilizzare la gomma slick, montata in effetti da tutti tranne che da Leclerc. Il monegasco ha così inutilmente percorso due giri sperando che iniziasse a piovere, poi è rientrato a cambiare le gomme mentre la pioggia iniziava a cadere. Le prime gocce hanno tradito George Russell che è finito insabbiato. Risultato: qualifiche sospese, pioggia effettivamente arrivata e nessuna possibilità per il ferrarista di schiodarsi dal decimo posto.

UNA LOTTERIA Commentando l'operato del muretto Ferrari, il team principal Mattia Binotto - che ha seguito la gara dall'Italia - in un'intervista a Motorsport.com ha giustificato l'errore dei suoi uomini: ''Ovviamente, quando hai queste condizioni meteorologiche, è sempre una lotteria. Penso che il fatto che Kevin Magnussen fosse in pole, con Hamilton ottavo e Perez nono, dimostri che si trattava di una lotteria, no? Ma abbiamo sbagliato, perché eravamo gli unici con le intermedie in quel momento e non con le slick. Questo tipo di errori, in una tale situazione di lotteria, accadono sempre. Inoltre questi errori possono trasformarsi anche nella decisione giusta, perché dipendono solo da un cambiamento del meteo che forse appena un minuto dopo stava semplicemente accadendo''.

VEDI ANCHE

SGUARDO AL PROCESSO DECISIONALE Giustificato l'errore con le condizioni meteo al limite che c'erano venerdì a Interlagos, Binoyyo ha spiegato di avere aperto una riflessione più generale sul processo che ha portato a un simile azzardo: ''Quello che sto guardando, insieme al team, è stato il processo che ci ha portato a tale decisione, che penso sia più importante della decisione stessa. Era giusto o sbagliato, e perché lo stiamo facendo quando forse gli altri non l'hanno fatto?''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 16/11/2022