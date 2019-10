Autore:

Luca Manacorda

PROPOSTA BOCCIATA È la Mercedes uno dei due team che si sono opposti all'introduzione di tre gare spint di qualifica nella prossima stagione di F1. Comunicando il tramonto di questo progetto, Ross Brawn aveva spiegato che all'ultimo due scuderie avevano bocciato l'idea, facendo saltare tutto. Toto Wolff, boss della Mercedes, ha confermato pubblicamente di essere stato tra i responsabili di questa bocciatura.

LE MOTIVAZIONI MERCEDES La proposta prevedeva lo svolgimento di queste minirace con ordine di partenza invertito rispetto alla classifica del Mondiale: "L'ho fatto perché abbiamo la responsabilità di preservare il DNA della F1 - ha spiegato Wolff - Sento che è sbagliato, non al fine di preservare un vantaggio, perché forse sarebbe stato un bene per noi che la Ferrari partisse alle nostre spalle, se guardiamo all'attuale ritmo mostrato in qualifica. Ho votato contro perché, quando guardi la finale dei 100 metri alle Olimpiadi, non si fa in modo che Usain Bolt inizi cinque metri dietro solo per renderla una finale emozionante".