F1, niente da fare per il GP Cina: il calendario 2023 resta a 23 gare

Niente da fare per il Gran Premio di Cina: la gara sul circuito di Shanghai salta ufficialmente per il quarto anno consecutivo dall’inizio della pandemia. Inizialmente previsto nel weekend del 16 aprile, l’appuntamento cinese era poi stato cancellato a causa della strategia “Zero Covid” adottata fino a poco tempo fa dal Governo e che era ritenuta non compatibile con l’ingente spostamento di persone e materiali per allestire il paddock del GP. Nelle settimane successive alla cancellazione della gara si erano poi cercati possibili sostituti per mantenere il calendario a 24 gran premi, ma oggi è arrivata la definitiva conferma che non ci sarà alcun rimpiazzo nel fine settimana del prossimo 16 aprile.

LUNGO STOP In un primo momento sembrava che a subentrare potessero essere la Turchia o il Portogallo, mentre poi si era anche pensato a una possibile anticipazione del GP di Azerbaijan, in programma nel weekend del 30 aprile, ma nessuna di queste ipotesi è stata ritenuta percorribile. L’ultima speranza per un certo periodo è sembrata essere un clamoroso ripescaggio della Cina, reso teoricamente possibile dal fatto che intanto il governo di Xi Jinping aveva rimosso tutte le restrizioni anti-Covid. Forse per l’alto numero di contagi nel Paese, con uno scarno comunicato ufficiale la Formula 1 ha preferito confermare che non ci sarà più alcuna modifica al calendario 2023. Resterà dunque un lungo stop tra il GP d’Australia del 2 aprile e quello d’Azerbaijan del 30 dello stesso mese.

Pubblicato da Salvo Sardina, 17/01/2023