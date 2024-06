F1 GP Spagna 2024, le pagelle di Barcellona

Max Verstappen trionfa nel Gran Premio di Spagna e anche nelle nostre pagelle, che a differenza del Driver of the Day (neanche una volta conquistato dall'olandese quest'anno) non subiscono l'influenza del tifo. E allora tutti i meriti all'olandese, che col secondo pacchetto in pista non sbaglia nulla e conquista la 7° vittoria su 10 gare quest'anno. Ottima gara di Norris, ma l'errore in partenza pesa, così come per Russell pesa la strategia. Bravi anche Hamilton e... Gasly!

MAX VERSTAPPEN - VOTO 10 - Come la guida lui, non la guida nessuno (la Red Bull, vedere Perez per conferma. Prende la vetta al giro 2 e resiste alla strategia arrembante di Norris respingendolo nel finale.

LANDO NORRIS - VOTO 8,5 - Ci prova in ogni modo, con una strategia tutta cuore per rimediare all'errore al via, quando scivola in P3. Purtroppo non riesce la rimonta in stile Imola e stavolta neanche gli si avvicina.

LEWIS HAMILTON - VOTO 8 - La miglior gara dell'anno per il sette volte iridato, soprattutto in relazione al compagno di squadra su cui fa valere una strategia più intelligente. Primo podio dell'anno, 198° in carriera.

GEORGE RUSSELL - VOTO 7,5 - Strepitosa la sua partenza, ma paradossalmente lo mette in condizioni di fare una strategia peggiore e di scivolare fuori dal podio. Bellissimo il controsorpasso all'esterno su Norris.

CHARLES LECLERC - VOTO 7 - Nella lotta tra i poveri sceglie la strategia migliore e alla fine si tiene dietro Sainz, peccato che non sia riuscito neanche a passare Russell nel finale, gli serviva un giro in più.

CARLOS SAINZ - VOTO 6 - Nella gara di casa ci si aspettava ben di più dall'iberico, che di buono si porta a casa solo il sorpasso su Leclerc a inizio gara. Poi i sorpassi di Hamilton, Norris e lascia andare Leclerc.

OSCAR PIASTRI - VOTO 6 - Gara un po' deludente per l'australiano che non riesce ad avvicinare il pacchetto davanti a lui, avendo la meglio solo degli svantaggiati piloti dell'Alpine, Gasly e Ocon

SERGIO PEREZ - VOTO 4,5 - Un weekend totalmente da dimenticare, trascorso a lottare con auto più lente della sua per arrivare infine solo nella parte bassa della zona punti. Mezzo voto in più per il sorpasso finale.

PIERRE GASLY - VOTO 8 - Okay che l'Alpine ha funzionato meglio su questa pista, ma lui ci ha messo del suo staccando nettamente il compagno e perdendo la P8 solo all'ultimo giro con la Red Bull di Perez.

I voti degli altri

ESTEBAN OCON - VOTO 7 - Buona gara in valore assoluto, ma stra-battuto dal compagno di team.

NICO HULKENBERG - VOTO 7 - Weekend solido per il tedesco, fuori dai punti di poco

FERNANDO ALONSO - VOTO 6 - Non può fare miracoli con una macchina nata e cresciuta male.

GUANYOU ZHOU - VOTO 6,5 - Con la strategia ribalta le posizioni con il compagno e fa una buona gara.

LANCE STROLL - VOTO 5,5 - Se Alonso non può fare miracoli, lui men che meno.

DANIEL RICCIARDO - VOTO 6 - Il metro per valutarlo questo weekend è l'aver battuto Tsunoda.

VALTTERI BOTTAS - VOTO 5,5 - Perde il confronto con Zhou sbagliando la strateggia.

KEVIN MAGNUSSEN - VOTO 5,5 - Molto staccato dal compagno, finisce solo diciassettesimo.

ALEXANDER ALBON - VOTO 5,5 - Arriva davanti al compagno (e a Tsunoda) nonostante un'escursione.

YUKI TSUNODA - VOTO 5 - Weekend nato male e finito peggio, mai in partita per qualcosa di buono.

LOGAN SARGEANT - VOTO 4,5 - Unico doppiato due volte, la sua carriera in F1 potrebbe finire presto.

Pubblicato da Simone Valtieri, 23/06/2024