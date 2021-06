IL FUTURO È QUI Il mondiale 2021 è appena entrato nel vivo, con la battaglia per il titolo tra Max Verstappen e Lewis Hamilton che, almeno dopo il primo dei due Gp a Spielberg, sembra potersi indirizzare verso l’asso di casa Red Bull. Eppure, qui in Austria, è già tempo di pensare al futuro a medio-lungo termine di una categoria che, al termine di questa stagione, perderà come è noto i motori Honda. Se, dal punto di vista dei regolamenti aerodinamici, la rivoluzione è fissata per il 2022, in ottica propulsori il possibile anno zero è previsto per il 2025, quando cadrà il congelamento delle attuali power unit v6 turbo ibride. Ed è proprio in questi giorni che potrebbe essere deciso il circus che verrà, con una prima caldissima riunione tra i principali soggetti coinvolti.

L’INCONTRO NEL PADDOCK Secondo quanto riportato dall’autorevole rivista tedesca Auto Motor und Sport, il meeting si terrà il prossimo sabato 3 luglio nel paddock del Red Bull Ring. Tutti presenti i grandi capi delle case costruttrici attualmente impegnate nel mondiale: Ola Kallenius per Daimler-Mercedes, John Elkann per Ferrari, Luca De Meo in rappresentanza di Renault e Helmut Marko mandato dalla Red Bull padrona di casa che dal prossimo anno subentrerà a Honda con una power unit autoprodotta. Non mancheranno ovviamente neanche i boss di Fia e Formula 1, Jean Todt, Stefano Domenicali e Ross Brawn, ma secondo i rumor ci saranno anche i Ceo di Audi e Porsche, Markus Duesmann e Oliver Blume a rappresentare il tanto chiacchierato (in fondo, saranno più di dieci anni che se ne parla) interesse del gruppo Volkswagen a rientrare come motorista.

POCHE CERTEZZE… Sbagliato pensare, però, che la riunione possa già portare a risposte e annunci definitivi. D’altro canto, le questioni irrisolte sono ancora parecchie dinanzi all’unica grande certezza che è quella di utilizzare carburanti ecologici nel rispetto della scelta della categoria di andare verso le zero emissioni entro il 2030. Quasi certo è anche che le power unit continueranno a essere dei 1.6 turbo ibridi: cambiare adesso comporterebbe costi esagerati e getterebbe alle ortiche gli investimenti fatti per questa generazione di motori introdotta nel 2014. Il che, in una fase di crisi economica accentuata dalla pandemia, sembrerebbe da escludere.

…E TANTE QUESTIONI IRRISOLTE Come spiega il collega Michael Schmidt, moltissime sono però le questioni irrisolte: dal costo delle power unit all’introduzione del budget cap anche per i motoristi, dalle componenti standardizzate alla scelta su quanto sarà consistente la propulsione elettrica, passando anche dai livelli di performance che ci si aspetta e dalla scelta se restare sullo schema classico della trazione posteriore o se – come accaduto a Le Mans – fornire potenza anche alle ruote anteriori. Difficile, appunto, che possano esserci risposte definitive a tutti i quesiti già sabato prossimo, ma si tratta innegabilmente di un incontro strategico determinante per le sorti future della Formula 1.