F1 Fantasy: risultati e classifica lega MotorBox

Anche nel 2023 gli appassionati di F1 si possono sfidare su F1 Fantasy, il fantagioco legato ai risultati dei gran premi del Mondiale di Formula 1. Il gioco quest'anno si presenta con un format rinnovato che concede più margine di manovra ai partecipanti, rendendo ancora più incerta la lotta per il successo di giornata e per quello finale. Come sempre, anche noi siamo presenti con la nostra lega MotorBox Racing Club, dove potrete sfidare i redattori della sezione Sport del nostro sito. Per unirvi, in ogni momento dell'anno, alla nostra lega vi basta cliccare su questo link, che vi manderà direttamente alla pagina d'iscrizione. Potete anche cercarci direttamente da dentro al sito dell'F1 Fantasy, inserendo nell'apposito spazio di ricerca il codice P6SQQTFDD10. Per scoprire come avviene l'assegnazione dei punti e come funzionano le chips, ossia le 6 novità di quest'anno che permettono alcune azioni bonus, vi rimandiamo al regolamento ufficiale del gioco.

SECONDA GIORNATA La classifica della settimana del GP Arabia Saudita è, come accadrà praticamente sempre quest'anno, dominata dalle squadre che hanno utilizzato la chip che permette di triplicare il punteggio di un pilota. A trionfare sono infatti SP Racing Team e MaiNaJolyon 2023 (squadra di chi vi sta scrivendo), appaiate a quota 384 punti. Formazione identica per le due squadre con Max Verstappen (183 punti con chip 3x che triplica il punteggio), Sergio Perez (72 con opzione DRS che raddoppia il punteggio), Fernando Alonso (23), Guanyu Zhou (6), Lance Stroll (-14), Red Bull (95) e Aston Martin (19).

F1 FANTASY MOTORBOX.COM RACING CLUB, CLASSIFICA 2a GIORNATA

Pos Team Punti 1 MaiNaJolyon 2023 384 1 SP Racing Team 384 3 Quintaracing 380 4 Calloo...Mai visto cuesto 354 5 Canale207 334 6 Mission Win-never 313 7 Kvitfjell 304 8 Topo GT Team 303 8 Ginetto Garage56 303 10 Team A. Spinta 302

CLASSIFICA GENERALE Dopo due gare la classifica generale premia ovviamente chi ha già sfruttato il bonus x3 scalando posizioni in una delle due domeniche in cui si è corso. Il nuovo leader è Quintaracing con 667 punti, seguito da MaiNaJolyon 2023 con 633. Considerando i 23 gran premi in programma e i tanti bonus a disposizione durante l'anno, prima di avere una prima definizione dei team da tenere d'occhio ci vorrà ancora parecchio.

F1 FANTASY MOTORBOX.COM RACING CLUB, CLASSIFICA GENERALE

Pos Team Punti 1 Quintaracing 667 2 MaiNaJolyon 2023 633 3 Ginetto Garage56 593 3 Cancrone Racing Point 593 5 ScuderiaFerraglia_23 592 5 WikiFanta F1 Team 1 592 7 team bianchi 2 590 8 Mastino Racing Team 2 589 9 Mastino Racing Team 588 10 Salvuss Squadra Corse 586

