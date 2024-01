F1, Sainz non esclude un futuro Audi per Carlos Jr: "So come lavorano, avranno successo"

Al terzo tentativo, l’Audi ha fatto centro riuscendo a portare a casa la tanto attesa vittoria alla Dakar. Un modo eccellente per accomiatarsi dalla regina dei rally raid – la casa degli Anelli aveva annunciato pochi giorni dopo la partenza che quella 2024 sarebbe stata l’ultima (almeno per il momento) partecipazione ufficiale della RS Q e-tron – e preparare al meglio il debutto in Formula 1 nel 2026. E se Carlos Sainz è stato il protagonista indiscusso dell’epopea di Ingolstadt nella maratona del deserto, sembra quasi inevitabile che le attenzioni dei media siano adesso rivolte su Carlos Jr., in scadenza di contratto con la Ferrari e ormai da mesi indicato come uno dei possibili frontmen dell’Audi per l’esordio in F1. Anche grazie all’intermediazione di papà…

Dakar 2024: Carlos Sainz (Audi) - Credits: @CSainz_oficial X.com

PROGETTO AUDI F1 Reduce dal quarto trionfo in carriera alla Dakar, che l’ha reso, a 61 anni, il più “anziano” vincitore della storia della corsa, Sainz ha infatti parlato al sito Motor.es del futuro sportivo del brand. Con particolare attenzione, ovviamente, alla F1: “Penso che ogni pilota deve avere grande rispetto per il marchio. Audi è una garanzia e so molto bene quanto prendano particolarmente sul serio ogni progetto. Conosco molto bene cosa implichi la mentalità tedesca (Sainz ha anche vinto una Dakar con la Volkswagen Touareg nel 2010, ndr) nel mondo delle corse, con i suoi benefici e alcuni svantaggi. Per questo ho un grande rispetto per il gruppo Volkswagen e per l’Audi”.

IL FUTURO DI SAINZ JR Sainz ha quindi anche parlato del possibile futuro da... Signore degli Anelli per il figlio Carlos Jr che, dopo gli esordi targati Red Bull (in Toro Rosso), ha corso in F1 anche per Renault e McLaren prima di passare alla Ferrari nel 2021. “Visto che io sono all’interno della famiglia Audi – ha aggiunto – è ovvio che quando sono con Carlos parliamo e ci scambiamo opinioni riguardo a come potrebbe essere il team Audi in futuro. Sappiamo che la Formula 1 può essere un mondo un po’ speciale, ma credo che sarà solo questione di tempo prima che riesca ad avere successo. Non ho la palla di cristallo, ma l’Audi in F1 ha grande rispetto da parte mia e credo che daranno il massimo per scendere in pista con un buon progetto”. Il contratto di Sainz Jr in Ferrari scadrà al termine del 2024, mentre l’ingresso della casa di Ingolstadt in griglia (con l’acquisto delle quote del team Sauber, quest’anno in pista con il nome Stake) è programmato per il 2026.

Pubblicato da Salvo Sardina, 23/01/2024