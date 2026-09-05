F1, la presentazione del Mondiale a Milano: nel 2027 arriva a Santa Giulia l'evento "F1 Live"

La Formula 1 si prepara a trasformare Milano nella capitale mondiale del motorsport. Con un annuncio ufficiale indirizzato agli appassionati e agli addetti ai lavori, la F1 ha svelato il lancio di ''F1 Live Milan'', una tre giorni di eventi e intrattenimento in programma nel capoluogo lombardo dal 18 al 20 febbraio 2027.

L'iniziativa raccoglie l'eredità di F1 75 Live - lo show organizzato alla O2 Arena di Londra nel 2025 che ha registrato 7.5 milioni di spettatori in diretta streaming in 37 Paesi - espandendone la formula e portandola a ridosso dello storico circuito di Monza, casa del Gran Premio d'Italia.

Il format in due anime: ''Milan Fan Festival'' e la serata di gala

L'evento milanese, progettato per precedere il via ufficiale del Mondiale 2027, si articolerà su due binari pensati per coinvolgere dal vivo sia la cittadinanza sia il pubblico internazionale. Da un lato c'è il ''Milan Fan Festival'', in programma dal 18 al 20 Febbraio: la città si trasforma così in un villaggio tematico attivo per tutte e tre le giornate che trasformerà una location iconica del centro meneghino in una destinazione ad alto tasso di adrenalina. Gli appassionati potranno vivere esperienze immersive, ripercorrere la storia della F1 e scoprire i retroscena del futuro della categoria.

A launch like never before, F1 Live Milan is coming 18-20 February 2027 🤩



The Milan Fan Festival takes over the city for three days, immersing fans deep into the world of F1.



And on February 18, it's F1 The Show. One night only bringing together F1’s biggest stars, music,… pic.twitter.com/22Z428o9lk — Formula 1 (@F1) September 4, 2026

L'evento principale è però senza dubbio ''F1 The Show'', previsto in serata unica il prossimo 18 Febbraio nella nuova Unipol Dome, l'arena per concerti realizzata nel quartiere di Santa Giulia in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Il vero piatto forte della manifestazione è una serata di gala che vede salire sul palco le monoposto della nuova stagione con tutti i piloti e i team principal degli 11 team iscritti al campionato, accompagnati da esibizioni musicali, VIP e star dello spettacolo mondiale.

Milano prende il testimone da Londra nel nome della passione

La scelta di Milano non è casuale. Definita dai vertici del Circus come una capitale globale di cultura, design e creatività, la città è stata individuata come la piattaforma ideale per connettere la dimensione lifestyle moderna della F1 con la tradizione motoristica italiana, a pochi chilometri dal Tempio della Velocità di Monza.

I dettagli operativi sulle location esatte, il programma delle singole giornate e i nomi degli artisti inseriti nella lineup di F1 The Show verranno svelati nei prossimi mesi. La vendita dei biglietti prenderà il via entro la fine dell'anno, con una procedura di pre-registrazione aperta ai fan. Per chi non potrà essere presente a Milano, è garantita la copertura televisiva e in streaming dell'intera manifestazione.

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