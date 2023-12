F1 2024, la vendita dei biglietti per Monza e Imola scatta con la promo di Natale

L'Automobil Club d'Italia ha dato il via alla vendita dei biglietti per le due tappe italiane del mondiale F1 con la promozione natalizia XMas Gift

Oggi, lunedì 4 dicembre, è iniziata la vendita dei biglietti per i due eventi italiani del Campionato del Mondo di Formula 1, il Gran Premio dell'Emilia Romagna all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola - non disputatosi lo scorso anno a causa dell'alluvione che ha colpito la regione - e il Gran Premio d'Italia all'Autodromo Nazionale di Monza, ossia il più tradizionale degli eventi del mondiale, e che si disputa ininterrottamente dal 1949. Con la promozione natalizia XMAS Gift messa a punto dall'Automobil Club d'Italia, sarà possibile accaparrarsi i tagliandi per entrambe le tappe a un prezzo scontato. La gara imolese è in programma il 19 maggio 2024, mentre quella brianzola il 1 settembre.

F1: il presidente Aci, Angelo Sticchi Damiani

LE ISTITUZIONI Il presidente di ACI Sport, Angelo Sticchi Damiani, ha così commentato l'iniziativa: ACI è l’unico ente al mondo ad organizzare due Gran Premi e lavoriamo per la loro disputa con soddisfazione e rinnovato impegno. Sono convinto che il lavoro congiunto di tutti i soggetti coinvolti, istituzioni e privati, permetteranno il prolungamento fino al 2030 dei contratti con la Formula 1''. Entrambi gli eventi ospiteranno il pubblico dal giovedì, con l'apertura della Fa n Zone, fino alla domenica della gara, passando per la solita trafila di prove libere, qualifiche e gara. Nel dettaglio, a Imola si correrà nel trentennale dalla scomparsa di Ayrton Senna, sarà perciò un appuntamento speciale per tutti gli appassionati. Il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, sottolinea come ''la corsa ritorna dopo la sofferta rinuncia di quest’anno dettata dalla disastrosa alluvione. Sarà una occasione per tenere alta l’attenzione su questa terra ferita oltre che una grande festa dello sport, un'occasione per ricominciare''. Lato Monza, invece, a parlare è il presidente della Regione Lombardia, Alberto Fontana: ''Il GP a Monza è uno degli eventi più importanti in assoluto in Italia, valorizzando il nostro paese nel mondo. La Regione ha un ruolo importante nell’organizzazione della manifestazione sostenendola con atti concreti, e sostiene la nuova iniziativa XMas Gift: sarà un dono che farà più felici i fans dei motori e tutti coloro che vorranno seguire la magia del più importante tempio della Velocità”.

F1 GP Emilia-Romagna 2023, Imola: Atmosfera del circuito

I PREZZI I biglietti per Imola e Monza sono in vendita sui siti ufficiali degli impianti, monzanet.it, e autodromoimola.it, e su ticketone.it. I prezzi dei biglietti variano tra i 50 e i 120 euro al venerdì, dai 70 ai 300 euro al sabato e dai 100 agli 800 euro alla domenica a Monza, mentre gli abbonamenti per i tre giorni oscillano tra i 120 euro del settore 8 e i 1098 del settore 1. Lievemente più economici i costi per la trasferta romagnola. A fronte di un abbonamento minimo da 90€ per i tre giorni nel settore 7, e fino gli 850 euro nel settore 1, ecco i costi per i tre giorni: da 50 a 120 euro al venerdì, dai 60 ai 250 euro al sabato e dai 75 ai 660 alla domenica. Per il listino prezzi completi, qui quello di Monza, qui quello di Imola.

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/12/2023