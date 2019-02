Autore:

Simone Valtieri

FORMULA TIFOSO Se c'è una cosa che ha marcato una netta differenza tra la gestione Liberty Media e quella precedente targata Bernie Ecclestone, è stato il maggiore coinvolgimento dei fan. I tanti eventi in piazza organizzati nell'ultimo biennio dalla Formula 1, a partire dal London Live Show per arrivare a quello di Milano, con i bolidi a sfrecciare sulla Darsena, hanno coinvolto migliaia di persone, avvicinando i tifosi ai loro campioni.

PILOTI E MUSICA Così nel 2019 sarà un evento-show a introdurre la nuova stagione. Ad annunciarlo i dirigenti della Formula 1 assieme agli organizzatori del Gran Premio d'Australia, prima tappa 2019 che andrà in scena nel weekend del 17 marzo prossimo. La data da segnare è mercoledì 13 marzo, quando nella modernissima Federation Square di Melbourne ci saranno tutti e 20 i piloti, da Hamilton a Vettel, passando per Verstappen, Ricciardo e Leclerc, nonché i 10 team principal delle scuderie iscritte al mondiale, che saliranno sul palco alternandosi con star della musica internazionale, il tutto in diretta streaming sulle piattaforme social ufficiali.

1000 DI QUESTI GP Il responsabile commerciale della Formula 1, Sean Bratches, ha dichiarato: "Siamo felici di poter offrire questo spettacolo a tutti i fan. Per noi è fondamentale metterli al centro di quello che facciamo e questo evento ci darà l'occasione di interagire con loro non soltanto a livello locale, ma anche globale. Questa stagione segnerà inoltre un momento storico per la Formula 1, ovvero il 1000° GP iridato in Cina, per cui non vediamo l'ora di vedere tutti i team riunirsi per dare il via al nuovo anno con i fuochi d'artificio."