DOPPIA SCELTA La Formula 1 va in vacanza, ma prima della chiusura obbligata delle fabbriche per la sosta estiva, alla Pirelli sono state sbrigate le ultime pratiche, ovvero le scelte delle mescole effettuate da team e piloti per i due prossimi appuntamenti in calendario: il Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps del prossimo 26 agosto e il Gran Premio d'Italia a Monza del 2 settembre.

SPA FRANCORCHAMPS In Belgio le gomme a disposizioni dei team saranno Medium, Soft e Supersoft. In tanti hanno puntato forte sulla mascola più morbida, con i piloti di Ferrari, Sauber e Force India che ne porteranno 10 set. I due della Mercedes invece opteranno per 8 Super Soft, dividendo le altre cinque gomme a disposizione tra Medium e Soft. Dalla mescola più morbida alla più dura queste le scelte dei big: Hamilton (2, 3, 8), Bottas (1, 4, 8), Vettel (2, 1, 10), Raikkonen (1, 2, 10), Riccardo (2, 3, 8), Verstappen (1, 5, 7).

MONZA Più omogenee le scelte per Monza, dove le mescole a disposizione saranno le stesse tre (Medium, Soft e Supersoft), ma l'ago si sposta un po' verso le Soft, sebbene restino la Supersoft la scelta più gettonata da tutti tranne dalle McLaren di Alonso e Vandoorne (4, 5, 4 per entrambi). PEr quanto riguarda i big scelte identiche per i due piloti della Mercedes, Hamilton e Bottas, che avranno a disposizione 3 Medium, 4 Soft e 6 Supersoft. Uguale anche la scelta di Raikkonen e Verstappen, entrambi con una sola Medium a fronte di 5 Soft e 7 Supersoft. Vettel opta per una Medium in più e una Soft in meno rispetto al compagno (2,4,7) così come Ricciardo che avrà invece una Soft in meno e una Supersoft in più dell'olandese (1, 4, 8).

