L'ETA' È SOLO UN NUMERO Lo scorrere del tempo non sembra averlo mai particolarmente preoccupato, tanto da aver lavorato sempre sul lungo termine con i contratti anche negli ultimi anni in cui è stato il Supremo della F1. Prima dell'avvento di Liberty Media nel 2016, Bernie Ecclestone era l'uomo che aveva l'ultima parola su tutte le decisioni, colui che nonostante l'aspetto minuto era il terrore di tutti i promoter dei gran premi, costretti a contrattare accordi su cifre da record per ospitare una gara. Il britannico ha confermato la sua indole anche nella vita privata: diventerà infatti papà nel corso dell'estate, a pochi mesi dal suo novantesimo compleanno.

PADRE MA ANCHE BISNONNO La notizia è trapelata oggi per bocca del giornalista Roger Benoit, il quale esclude si tratti di un pesce d'aprile in ritardo. Ecclestone si è sposato nel 2012 con la brasiliana Fabiana Flosi, 46 anni meno di lui. Per la coppia si tratta ovviamente del primo figlio, mentre Mister E ha altre tre figlie avute dai due precedenti matrimoni: Deborah, nata nel 1955 dalla relazione con Ivy e i cui figli lo hanno già reso bisnonno, Tamara e Deborah, nate invece negli anni '80 dopo le nozze con la modella Slavica Radic (foto sotto).

GESTAZIONE IN BRASILE Ecclestone, che attualmente sta trascorrendo la quarantena imposta dalla pandemia di coronavirus in una fattoria a nord di San Paolo, in Brasile, ha commentato così la lieta notizia: ''Dopo la mia era in F1, abbiamo avuto abbastanza tempo per esercitarci. Arriverà in estate, speriamo che impari presto a giocare a backgammon! Voglio solo che vada tutto bene per Fabiana, anche nel caso in cui l'isolamento duri più a lungo. Fortunatamente, in fattoria non si finisce mai di lavorare. Fabiana si occupa anche della sua piantagione di caffè''. Dal canto suo, la brasiliana ha aggiunto: ''Come tutti i genitori, abbiamo solo un desiderio: che il bambino nasca sano. E spero che non esprima mai l'intenzione di fare qualcosa in F1...''.