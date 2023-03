Damon Hill e l'episodio che svela il possibile interesse di Newey verso un team diverso dalla Red Bull

Ci sono ormai ben pochi dubbi sul fatto che Adrian Newey sia il progettista più geniale nella storia della F1. Dalla sua matita sono uscite un numero incredibile di monoposto che hanno segnato dei cicli vincenti come quelli della Williams e della McLaren negli anni '90 o quelli più recenti della Red Bull. Insomma, avere l'ingegnere britannico in squadra è quasi una garanzia di successo. Per questo motivo, il fatto che il suo contratto con la scuderia austriaca sia al momento in fase di rinnovo alimenta i pettegolezzi nel paddock: Newey sta pensando di portare il suo talento a una dei team che attualmente arrancano nell'inseguire l'imprendibile RB19?

IL VALORE DI NEWEY Su quanto possa dare l'ingaggio di Newey a una scuderia si è espresso Damon Hill, a sua volta un pilota che ha beneficiato delle geniali intuizioni del progettista tanto da vincere il titolo iridato nel 1996: ''Adrian Newey è di gran lunga uno dei designer di automobili di maggior successo, se non il più vincente, nella storia della F1. Il suo tasso di successo è incredibile, in ogni squadra in cui è stato ha praticamente vinto un campionato Costruttori, titoli Piloti... ho perso il conto di quanti. Quindi è un uomo chiave e ciò che ha da offrire a qualsiasi squadra è inestimabile''.

L'EPISODIO IN BAHRAIN Hill, che segue i gran premi in qualità di commentatore per Sky Sports UK, ha poi ricordato un episodio avvenuto in Bahrain, in occasione del primo gran premio stagionale: ''Non posso fare a meno di ignorare questa cosa che Newey ha fatto in Bahrain, dove si è fermato davanti alla Mercedes sulla griglia, con i suoi appunti, ed è rimasto lì a lungo a guardare le loro ali anteriori. Chiunque conosca Adrian penserà: 'Aspetta un attimo, ha già l'auto più dominante in F1, perché sta guardando le ali anteriori della Mercedes?'. Stava davvero guardando quello? O era solo in piedi davanti a una Mercedes dicendo 'Sono interessato'?. È quello che stava davvero dicendo?''.

L'INSEGUIMENTO ALLA RED BULL La Mercedes in questo primo anno e spiccioli di nuovo regolamento tecnico si è persa dietro al progetto della monoposto ''zero sidepods'', senza le pance laterali. Un'idea che sembrava geniale, ma che non ha dato i risultati aspettati, tanto che la W14 verrà rivoluzionata nel corso delle prossime settimane. L'ingaggio di Newey potrebbe essere il modo migliore per permettere al team che ha dominato per lungo tempo in F1 di tornare a lottare costantemente per le vittorie. Nel frattempo, però, c'è una Red Bull che ha preso il suo posto nei panni di squadra senza rivali. Secondo Hill, il dominio potrebbe durare ancora lungo: ''A breve termine probabilmente nessuno può raggiungerli, ma a lungo termine sarà molto interessante vedere come questi differenziali nei limiti di budget possono avere un effetto a livello aerodinamico e su tutte le limitazioni che pongono. Quindi speriamo che la Red Bull raggiunga un limite e che non sia in grado di spremere altro tempo da questa macchina. Ma conoscendo la Red Bull e Adrian Newey e tutte le loro persone intelligenti che hanno lì, probabilmente hanno ancora qualche asso nella manica''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 29/03/2023