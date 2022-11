Classifica pit stop 2022: Red Bull la migliore, ma il record è della McLaren

CONFERMA RED BULL I pit stop rappresentano uno dei momenti più emblematici della F1 e della velocità che la contraddistingue: in una manciata di secondi, i meccanici sono in grado di sostituire 4 pneumatici e lasciar ripartire il pilota e anche la minima incertezza sembra prolungare di attimi che durano un'eternità la fermata. La Red Bull ha sempre curato nel dettaglio questo particolare e anche nel 2022 è risultata la miglior scuderia nella classifica calcolata da DHL, sponsor e partner logistico della F1.

FERRARI SUL PODIO La classifica stilata in base ai risultati ottenuti nei 22 gran premi stagionali vede la scuderia austriaca vincere nettamente, precedendo la McLaren, unico team a reggere il confronto. Nonostante qualche pasticcio di troppo, i meccanici Ferrari si sono comportati egregiamente, conquistando la terza posizione davanti all'AlphaTauri, altro team di proprietà della Red Bull che ha dimostrato grande abilità in questa specialità Chiudono invece la classifica, con punteggi molto bassi, l'Alfa Romeo e la Haas. Poco più sopra, in ottava posizione, troviamo la Mercedes, apparsa non al meglio non solo nelle prestazioni in pista.

VEDI ANCHE

CLASSIFICA STAGIONALE DHL PIT STOP AWARD 2022

Pos Team Punti 1 Red Bull Racing 536 2 McLaren 427 3 Ferrari 257 4 AlphaTauri 248 5 Alpine 223 6 Aston Martin 205 7 Williams 167 8 Mercedes 122 9 Alfa Romeo 23 10 Haas 14

MCLAREN DA RECORD Se guardiamo alle prestazioni in senso assoluto, la McLaren nel GP Messico ha compiuto un piccolo miracolo: effettuando il pit stop di Daniel Ricciardo in appena 1,98 secondi, la scuderia di Woking non solo è stata l'unica a scendere sotto il muro dei 2 secondi, ma ha anche interrotto una classifica completamente dominata da Red Bull e AlphaTauri. Le migliori prestazioni sono state realizzate tutte nella seconda parte di stagione, con i meccanici che avevano ormai preso confidenza con le nuove gomme da 18'' e copricerchi, e in particolare sono stati gli uomini di Sergio Perez e Yuki Tsunoda a brillare per rapidità, dividendosi quasi tutte le posizioni dalla 2 alla 9.

CLASSIFICA PIT STOP PIU' RAPIDI F1 2022

Pos Team Pilota GP Tempo 1 McLaren Daniel Ricciard Messico 1.98 2 Red Bull Sergio Perez Brasile 2.04 3 Red Bull Sergio Perez Olanda 2.09 4 Red Bull Sergio Perez Italia 2.10 5 AlphaTauri Yuki Tsunoda Brasile 2.10 6 AlphaTauri Yuki Tsunoda Brasile 2.13 7 Red Bull Sergio Perez Stati Uniti 2.13 8 AlphaTauri Yuki Tsunoda Stati Uniti 2.14 9 AlphaTauri Pierre Gasly Brasile 2.17 10 Red Bull Sergio Perez Italia 2.17

Pubblicato da Luca Manacorda, 27/11/2022