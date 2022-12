I campioni del motorsport 2022 protagonisti al Fia Prize Giving di scena a Bologna

Si terrà stasera, nella splendida cornice di Bologna, la cerimonia di premiazione Fia della stagione motoristica 2022. L’evento, presentato dai giornalisti sportivi Derin Adetosoye e Zoran Filicic, organizzato insieme ad ACI, Regione Emilia-Romagna e alle istituzioni della Motor Valley italiana, premierà tutti i campioni delle categorie che si sono corse sotto l’egida della Federazione Internazionale, dalla Formula 1 al WRC, passando anche da Wec, Formula E, Rallycross, turismo e categorie giovanili.

PARLA BEN SULAYEM “Sono molto contento – ha spiegato il presidente Fia, Mohammed Ben Sulayem – che la mia prima cerimonia di premiazione si terrà a Bologna, in un’area geografica gloriosa per il motorsport, come la Motor Valley. Ringrazio l’Automobile Club d’Italia, la Regione Emilia-Romagna e l’Agenzia ICE (che promuove il Made in Italy nel mondo, ndr) per averci ospitato, oltre che i nostri partner commerciali per il loro supporto. Non vedo l’ora di celebrare i campioni del 2022 e condividere questo grande evento con tutti gli appassionati sui canali Fia”. Per seguire la serata in diretta streaming basterà cliccare sul link sottostante a partire dalle 21.30 di oggi, venerdì 9 dicembre.

Pubblicato da Salvo Sardina, 09/12/2022