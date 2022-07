Ricciardo che combini? Pallonata in faccia a Norris

BENE SAPERE Sappiatelo: se vi propongono di partecipare a una corsa sui palloni per saltare assieme a Daniel Ricciardo c'è il serio rischio che finiate con la faccia dolorante. Lo sa bene il suo compagno di squadra Lando Norris, quasi accecato da un vero e proprio attentato ai suoi danni da parte dell'australiano. L'episodio è avvenuto giovedì a Silverstone e per fortuna si è risolto con delle grasse risate.

IL FATTACCIO L'emittente Sky UK ha organizzato alcune sfide con le palle per saltare sul rettilineo del circuito sede del GP Gran Bretagna, con protagonisti ad esempio Esteban Ocon e Damon Hill oltre alla coppia McLaren. Ma è proprio con questi due che la cosa ha rischiato di finire in dramma. Ricciardo ha mostrato una notevole dimistichezza con l'attrezzo, guadagnando rapidamente alcuni metri su Norris che ha provato a recuperare mettendosi a correre con la palla in mano. Non l'avesse mai fatto: quando l'australiano si è accorto dell'imminente sorpasso irregolare, si è girato e ha scagliato il pallone verso Norris, colpendolo in pieno volto. Il video è visibile in questo tweet, accompagnato dalla frase ''Aspettate che DTS (Drive To Survive, ndr'' lo veda'', un chiaro riferimento al modo eccessivo in cui la docuserie Netflix ha descritto la presunta rivalità interna tra i due piloti McLaren nella precedente stagione.

NESSUNA CONSEGUENZA Per fortuna la pallonata non ha arrecato particolari danni fisici al povero Norris, che oggi sarà regolamente al via delle prime sessioni di prove libere del GP Gran Bretagna. A rassicurare sulle sue condizioni è stato lo stesso Ricciardo che, accortosi del clamore suscitato dal video dell'incidente, ha twittato un rassicurante ''Lui è ok''.

He’s ok — Daniel Ricciardo (@danielricciardo) June 30, 2022

Pubblicato da Luca Manacorda, 01/07/2022