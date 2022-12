Ocon meglio anche di Hamilton nel confronto diretto con Alonso

Fernando Alonso si è sempre dimostrato molto attento alle statistiche, soprattutto quando queste servono a sottolineare la qualità delle sue prestazioni. Una di quelle a cui è più affezionato è quella relativa ai confronti diretti con i compagni di squadra: salvo rarissime eccezioni - che andremo a scoprire - il due volte iridato ha sempre vinto con ampio margine la sfida all'interno del medesimo box, confermando così il suo status di prima guida. Se andiamo ad analizzare il bilancio delle coabitazioni tra lo spagnolo e gli altri piloti, nel corso della sua ventennale carriera un solo compagno di squadra ha saputo conquistare più punti di lui: si tratta di Esteban Ocon, talentuoso francese con il quale ha condiviso - non senza tensioni - il box Alpine nelle ultime due stagioni.

F1 2007: Lewis Hamilton e Fernando Alonso (McLaren)

I PAREGGI DI HAMILTON E... MARQUES Quando si guarda alle esperienze di Alonso con i compagni di squadra si cita spesso la stagione 2007, quella della velenosa coabitazione con Lewis Hamilton alla McLaren. Complice un clima via via sempre più teso con i vertici della scuderia, lo spagnolo in quella stagione terminò con lo stesso bottino di punti rispetto all'esordiente britannico, il quale vide sfumare il titolo mondiale nel conclusivo GP Brasile che incoronò Kimi Raikkonen. Paradossalmente, l'unico altro pilota in grado di pareggiare il bottino di Alonso è anche il meno talentuoso tra i suoi ex compagni di squadra: parliamo di Tarso Marques, poco memorabile brasiliano che nel 2001 - anno di debutto di Fernando in F1 - ottenne gli stessi punti. Purtroppo i due erano al volante della scarsamente competitiva Minardi e il pareggio avvenne a quota... zero. Fino ad oggi era questi gli unici due piloti che, seppur con modalità molto diverse, avevano retto il confronto diretto con Alonso.

L'IMPRESA DI OCON Poi è arrivato il biennio in Alpine, iniziato con grandi aspettative dopo due anni di lontananza dal Circus dello spagnolo. Al suo fianco il francese Esteban Ocon, promettente prodotto del vivaio Mercedes reduce da una solida prima parte di carriera in Force India/Racing Point e ingaggiato dal team già nel 2019. La convivenza tra i due è iniziata in armonia e il 2021 ha visto Alonso prevalere per 81 a 74, in una stagione nel corso della quale Ocon ha festeggiato la prima vittoria in carriera nel GP Ungheria, mentre Fernando è tornato a salire sul podio ben 7 anni dopo l'ultima volta con il terzo posto nel GP Qatar. Nel 2022 la situazione è però degenerata. Nonostante numerosi ritiri per guasti tecnici, l'Alpine ha conquistato il quarto posto tra i Costruttori battendo la McLaren, ma ha dovuto gestire le tensioni via via maggiori tra i due piloti nel corso dell'anno: dal duello ruota a ruota nel GP Arabia Saudita in poi, abbiamo assistito a un crescendo culminato nello scontro durante la gara sprint di Interlagos che ha fatto infuriare la proprietà della scuderia, arrivata a minacciare il licenziamento dei due. In mezzo, i tanti ritiri per guasti meccanici che hanno colpito entrambi i piloti ma in particolar modo Alonso - il quale ha iniziato a tenere conto dei punti sfumati per problemi della monoposto - e l'annuncio a sorpresa del passaggio dello spagnolo all'Aston Martin nel 2023, giunto dopo il GP Ungheria. In quella occasione, Ocon aveva chiuso la porta in faccia al compagno di squadra in partenza, facendolo ancora una volta infuriare. La classifica a fine anno ha visto il francese prevalere per 92 a 81, un gap sufficiente per chiudere a proprio favore lo scontro diretto nei due campionati disputati assieme all'Alpine con il punteggio di 166 a 162.

F1 2004: Jarno Trulli, Flavio Briatore e Fernando Alonso (Renault)

L'INCOMPIUTA DI TRULLI Per il resto, che si trattasse di campioni del mondo come il già citato Raikkonen o Jenson Button, di quasi iridati come Felipe Massa oppure di giovani alle prime armi come Nelson Piquet Jr. o Stoffel Vandoorne, Alonso ha sempre dominato la sfida con i propri compagni di squadra. C'è solo un'altra eccezione, seppur parziale: nel 2004 Jarno Trulli era davanti di un punto allo spagnolo (46-45) a tre gare dalla fine dopo esserlo stato anche di 13 in precedenza - con un sistema di punteggio differente rispetto all'attuale che assegnava da 10 a 1 punto ai primi 8 classificati - quando interruppe anticipatamente la sua collaborazione con la Renault dati i rapporti ormai tesi con il team principal Flavio Briatore, accusato di voler favorire proprio Alonso. L'abruzzese avrebbe potuto essere il primo pilota a vincere lo scontro diretto con l'asturiano almeno sulla singola stagione, mentre se guardiamo al biennio di convivenza neppure a lui sarebbe riuscita l'impresa realizzata da Ocon.

CONFRONTI DIRETTI ALONSO-COMPAGNI DI SQUADRA

Anni Squadra Compagno di squadra Punti Alonso Punti compagno 2001 Minardi Tarso Marques 0 0 2003-04 Renault Jarno Trulli 114 79 2005-06 Renault Giancarlo Fisichella 267 130 2007 McLaren Lewis Hamilton 109 109 2008-09 Renault Nelson Piquet Jr 87 19 2010-13 Ferrari Felipe Massa 1029 496 2014 Ferrari Kimi Raikkonen 161 55 2015-16 McLaren Jenson Button 65 37 2017-18 McLaren Stoffel Vandoorne 67 25 2021-22 Alpine Esteban Ocon 162 166

Pubblicato da Luca Manacorda, 18/12/2022