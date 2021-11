SCENARI FOSCHI Sulla carta, restano cinque gran premi ad Antonio Giovinazzi per convincere i vertici della Sauber-Alfa Romeo a confermarlo anche per la prossima stagione. In realtà, le possibilità di avere un pilota italiano sulla griglia di partenza della F1 nel 2022 appaiono essere ormai prossime allo zero. Addirittura già sotterrate, secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Svizzera.

OCCASIONI SPRECATE Questa settimana, il quotidiano svizzero Blick ha riportato una situazione ormai disperata per Giovinazzi: ''L'Italia deve essere pronta al fatto che la prossima stagione si troverà senza un pilota da gran premio. Il licenziamento di Giovinazzi è solo questione di tempo [...] Giovinazzi è semplicemente sopraffatto. A Zandvoort e a Monza ha buttato via i suoi due settimi posti sulla griglia di partenza con dei contatti nei primi secondi''.

VEDI ANCHE

RISCHIO LICENZIAMENTO Secondo Blick, l'ultimo chiodo sulla bara è stato messo dalla ribellione di Giovinazzi nel GP Turchia, quando il nostro connazionale si rifiutò di far passare Kimi Raikkonen nel finale di gara: ''I capi erano infuriati'' si legge ancora, tanto che quando gli è stato detto di far passare Raikkonen nel GP Stati Uniti ''ha obbedito subito, altrimenti sarebbe stato licenziato giorni fa''.

F1, GP Turchia 2021: le Alfa Romeo di Giovinazzi e Raikkonen

ANTONIO IN ATTESA Giovinazzi potrebbe correre fino a fine stagione senza conoscere con certezza il suo destino, dato che l'Alfa Romeo deciderà il suo sostituto tra Guanyu Zhou, Theo Pourchaire e Oscar Piastri solo dopo il finale della F2, in programma nel weekend del GP Abu Dhabi, a metà dicembre. Dal canto suo, il pilota pugliese in Messico si è limitato a una constatazione laconica: ''Non ci sono notizie, ancora nessuna risposta. Purtroppo è così, di sicuro non è l'ideale venire in pista senza sapere cosa farai l'anno prossimo. Ma è così, speriamo di sapere presto le cattive o buone notizie, almeno sapremo cosa accadrà e andrà meglio per tutti. Non è facile, ma non c'è nulla che possa fare. L'unica cosa che posso fare è andare veloce in macchina e portare risultati''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/11/2021