DEBUTTO IN BUONE MANI Esordirà nel Campionato Italiano Rally 2020 la nuova Peugeot 208 Rally 4. Una vettura innovativa, sviluppata seguendo le preziose indicazioni di un campione come Paolo Andreucci. E proprio il toscano, nuovamente in compagnia della sua storica navigatrice Anna Andreucci, porterà la 208 Rally 4 all'esordio nel CIR: la coppia parteciperà a cinque appuntamenti, a partire dal Rally Targa Florio in programma a maggio, con l'obiettivo dichiarato di vincere il trofeo riservato alle due ruote motrici. Alla conferenza stampa di presentazione tenutasi a Milano, Andreucci ha sottolineato i pregi della nuova Peugeot, a partire dall'eccellente coppia del nuovo motore 1.2 turbo. Scopriamo di seguito le caratteristiche tecniche del nuovo gioiello della casa francese.

LA SCHEDA TECNICA

TELAIO

Struttura: Scocca di origine Peugeot 208, rinforzata in centinaia di punti

Carrozzeria: Acciaio e plastica

MOTORE

Tipo: EB2 Turbo, 3 cilindri

Alesaggio x corsa: 75 x 90,48 mm

Cilindrata: 1.199 cm3

Potenza massima: 208 CV a 5.450 g/min.

Coppia massima: 290 Nm a 3.000 g/min.

Potenza al litro: 175 CV/l

Distribuzione: doppio albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro

Alimentazione: Iniezione diretta gestita da centralina Magneti Marelli

TRASMISSIONE

Tipo: trazione anteriore

Frizione: A doppio disco in ceramica e metallo, diametro 183 mm

Cambio: Sequenziale SADEV a 5 rapporti

Differenziali: autobloccante meccanico

FRENI

Anteriori: Dischi ventilati da 330 mm (setup asfalto) e 290 mm (setup terra)

Pinze a 4 pistoncini

Posteriori: Dischi da 290 mm

Pinze a 2 pistoncini

Freno a mano: a comando idraulico

SOSPENSIONI

Tipo: MacPherson

Ammortizzatori: Ohlins a 3 vie (regolabili in compressione ed in estensione)

RUOTE

Cerchi Speedline 7 x 17 - Pneumatici 19/63-17 (setup asfalto)

Cerchi Speedline 6 x 15 - Pneumatici 16/64-15 (setup terra)

DIMENSIONI, PESO E CAPACITÀ

Lunghezza: 4.052 mm

Larghezza: 1.738 mm

Passo: 2.553 mm

Serbatoio: 60 litri

Peso: 1.080 kg minimo / 1.240 kg con equipaggio