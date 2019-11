Autore:

La Redazione

DOPPIETTA TRICOLORE Con il Tuscan Rewind, ultima prova del Campionato Italiano Rally, è stato assegnato anche il titolo Tricolore Marche. A conquistarlo è stata la Peugeot, che completa così la doppietta dopo la vittoria di Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella nel campionato Piloti. Fondamentale per il successo finale è stato il risultato dei piloti privati ottenuto in quest'ultimo appuntamento, capaci di conquistare un bottino di 30 punti determinante per il successo finale della casa del Leone.

RISULTATO DI SQUADRA Ciuffi-Gonella, infatti, sono stati costretti al ritiro dopo aver danneggiato la loro 208 R2 quando si era a circa metà dell'evento, disputato su strade sterrate. Tommaso Ciuffi ha commentato così l'ultimo rally stagionale: Che il Tuscan per noi non fosse una passerella lo avevamo detto alla vigilia. Volevamo portare punti importati per il Tricolore Marche e abbiamo attaccato fino dai primi chilometri di speciale. Purtroppo abbiamo commesso un errore a causa di una distrazione e la nostra vettura, per ragioni di sicurezza, non era in grado di proseguire. Ma siamo felici che i tanti piloti che corrono con la 208 R2 abbiano contribuito in maniera importante a questo successo”.