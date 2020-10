ALLERTA METEO Arriva il weekend e, un po’ nella migliore espressione della legge di Murphy, il meteo nel nord Italia si annuncia inclemente. Al punto da mettere a rischio la prima giornata di attività del Rallye Sanremo, quinta prova stagionale del Campionato Italiano Rally 2020. In Liguria è stata infatti diramata l’allerta meteo per la giornata di oggi e, nel rispetto delle indicazioni del sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri – che ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e degli impianti sportivi – è stato annullato lo shakedown in programma oggi dalle 15.00 alle 20.00.

PROGRAMMA Il Rallye Sanremo sarà dunque privo del consueto prologo del venerdì, ma per il momento rimangono confermate le nove prove speciali in programma nella giornata di domani, che incoroneranno il vincitore del quinto appuntamento di questo CIR 2020. Si partirà alle 8.24 con la PS1 sul Passo Teglia, seguita dalle tappe Langan e Vignai, da ripetere tre volte fino alla premiazione serale. Meteo e forti piogge permettendo…