RALLY ROMA CAPITALE Giandomenico Basso è il primo leader del Campionato Italiano Rally 2020. Il pilota veneto, al suo debutto con la Volkswagen Polo GTI R5 ha vinto la prima delle due manche in cui era suddiviso il Rally di Roma Capitale, piazzandosi al secondo posto in gara-2. Andrea Crugnola, su Citroen C3 R5, rimonta dopo il brutto zero in gara-1, vincendo nella seconda manche. Questa la classifica generale piloti e costruttori dopo la prima tappa del CIR 2020. Prossimo appuntamento nel weekend del 23 agosto con il Rally Il Ciocco e Valle del Serchio.

CIR 2020, Classifica piloti dopo il Rally Roma Capitale 2020

Pos Pilota Auto Punti 1 Giandomenico Basso Volkswagen Polo GTI R5 27.00 2 Rudy Michelini Volkswagen Polo GTI R5 20.00 3 Andrea Crugnola Citroen C3 R5 15.00 4 Antonio Rusce Citroen C3 R5 14.00 5 Alessandro Re Volkswagen Polo GTI R5 14.00 6 Umberto Scandola Hyundai i20 R5 10.00 7 Marco Signor Skoda Fabia R5 10.00 8 Luca Bottarelli Skoda Fabia R5 9.00 9 Alessio Profeta Skoda Fabia R5 5.00 10 Ivan Ferrarotti Skoda Fabia R5 4.00 11 Alberto Battistolli Skoda Fabia R5 3.00 12 Paolo Menegatti Skoda Fabia R5 1.00

CIR 2020, Classifica costruttori dopo il Rally Roma Capitale 2020

Pos Costruttore Punti 1 Volkswagen (Polo GTI R5) 47.00 2 Citroen (C3 R5) 29.00 3 Skoda (Fabia R5) 15.00 4 Hyundai (i20 R5) 10.00

CIR 2020, classifica piloti due ruote motrici dopo il Rally Roma Capitale 2020

Pos Pilota Auto Punti 1 Davide Nicelli Peugeot 208 R2B 27.00 2 Alessandro Casella Peugeot 208 R2B 18.00 3 Christopher Lucchesi Jr Peugeot 208 R2B 18.00 4 Marco Polara Ford Fiesta Rally 4 R2B 15.00 5 Andrea Mabellini Abarth 124 Rally RGT 15.00 6 Daniele Campanaro Ford Fiesta Rally 4 R2B 12.00 7 Fabio Farina Peugeot 208 R2B 12.00 8 Roberto Gobbin Abarth 124 Rally RGT 12.00 9 Roberto Daprà Ford Fiesta Rally 4 R2B 9.00 10 Martina Iacampo Peugeot 208 R2B 7.00 11 Rachele Somaschini Peugeot 208 Rally 4 R2B 5.00

CIR 2020, classifica costruttori due ruote motrici dopo il Rally Roma Capitale 2020