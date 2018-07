PEUGEOT SPORT ITALIA Nel Campionato Italiano dei colpi di scena, Paolo Andreucci vede sfumare, a tre speciali della fine, punti preziosi per la sua stagione. Nessuno dei big muove la propria classifica. Ottimo week end di gara per Damiano De Tommaso che centra la vittoria nel campionato junior. Quarto posto, infine, per il siciliano Marco Pollara con la seconda 208 T16 del team Peugeot Sport Italia che mette a segno una bella prestazione in questo fine settimana romano.

PAOLO ANDREUCCI “Non posso mascherare la delusione per un errore banale che ha compromesso una gara che fino a quel momento era al di sopra delle mie aspettative. Sono contento dell’aver avuto un buon ritmo, al livello degli altri in tutte le speciali, molto meno di non aver raccolto punti. Venendo da una settimana complicata e travagliata come quella appena trascorsa è comunque positivo aver mantenuto inalterato il vantaggio dagli avversari”.

DAMIANO DE TOMMASO “Lo avevo promesso a Michele (il co-driver) prima della gara. Gli avevo promesso che avremmo festeggiato bene i suoi 40 anni e così è stato! Siamo entrambi molto contenti del risultato del week end, frutto di un lungo e meticoloso lavoro di preparazione e grazie anche ad una squadra, Pirelli, Total che ci hanno messo nella condizione ideale per raggiungere i risultati migliori. Affrontiamo ora la prossima gara (Adriatico, fine settembre) con la consapevolezza che possiamo farcela davvero a concludere al meglio questa stagione.”

MARCO POLLARA “Temevo il peggio ieri mattina quando ho bucato. Ho perso tempo prezioso e mi sono attardato. Poi, però, sono riuscito a tenere un buon ritmo senza prendere troppi rischi. Tutto ha funzionato bene, nonostante i potenziali rischi derivanti dai numerosi tagli che mi precedeva ha fatto sul percorso. Bene così dunque.”

CLASSIFICHE DI CAMPIONATO

Piloti assoluto:

Andreucci 57 punti, Scandola 35, Campedelli 34, Crugnola 33, Scattolon 26

Piloti Junior:

De Tommaso 50 punti, Mazzocchi 38, Ciuffi 27, Nicelli 26, Trevisani 23

Costruttori:

Ford 84 punti, Skoda 81, Peugeot 67