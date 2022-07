Rally Roma Capitale: vince De Tommaso, Crugnola limita i danni

DE TOMMASO FESTEGGIA, CRUGNOLA METTE UNA PEZZA Il lungo weekend del Rally Roma Capitale 2022, valido anche per il Campionato Europeo Rally ERC e spalmato su tre giorni dal venerdì alla domenica, si è chiuso con il successo di Damiano De Tommaso. Una vittoria arrivata al termine di un weekend iniziato nel migliore dei modi per il pilota della Skoda Fabia, vincitore della Power Stage d'apertura e leader della classifica generale fino alla SS5. Nella successiva SS6 era salito in prima posizione Andrea Crugnola, che sembrava in grado di prendere il largo dopo aver inseguito nella prima parte di rally. Purtroppo, un problema all'acceleratore emerso nella SS9 e che si è presentato anche nella successiva speciale hanno fatto crollare il leader del campionato, sceso fino all'ottava posizione prima di iniziare una rabbiosa rimonta nel finale che lo ha riportato su fino al quinto posto.

CAMPEDELLI IL MIGLIORE DEGLI ERC Sul podio nella piazza d'onore è così salito Simone Campedelli, molto veloce nell'arco dei tre giorni e bravo a far meglio degli altri protagonisti dell'ERC, con il francese Yoann Bonato che si è fermato al terzo posto, mentre lo spagnolo Efren Llarena - leader della classifica generale - ha chiuso quarto. Un risultato che sottolinea dunque il valore dei piloti italiani impegnati in questo Rally Roma Capitale.

LOTTA A DUE La sfida tra De Tommaso e Crugnola vista sulle strade romane si replica anche nella classifica generale, dove il pilota Citroen è sempre primo ma con solo 9,5 punti di vantaggio. Restano a bocca asciutta invece due altri grandi protagonisti del CIAR 2022, ossia Fabio Andolfi e Giandomenico Basso, entrambi ritiratisi prima della SS9: il primo è stato fermato da un problema al motore, il secondo paga i danni subiti in un'uscita di strada. Con la presenza ''invisibile'' dei piloti stranieri (ma non di Campedelli), i piazzamenti validi per il CIAR sono i seguenti: 1- De Tommaso, 3- Crugnola, 4- Ciuffi, 5-Rusce.

RALLY ROMA CAPITALE 2022, CLASSIFICA FINALE

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Damiano De Tommaso Skoda 1:52.37 2 Simone Campedelli Skoda +10.4 3 Yoann Bonato Hyundai +27.6 4 Efren Llarena Citroen +27.9 5 Andrea Crugnola Skoda +1:06.7 6 Simone Tempestini Citroen +1:11.7 7 Javier Pardo Hyundai +1:14.3 8 Grzegorz Grzyb Skoda +1:35.7