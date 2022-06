Rally Alba: Andreucci svetta nello shakedown

ENTRY LIST DI PRESTIGIO Con lo shakedown di questa mattina è iniziato il weekend del Rally Alba 2022. Il miglior tempo di 1'42''8 è stato fatto segnare da Paolo Andreucci, al via di questo appuntamento al volante di una Skoda Fabia. Il toscano non sarà l'unico grande nome a unirsi ai protagonisti abituali del Campionato Italiano Assoluto Rally 2022: iscritti anche piloti stranieri importanti - che saranno 'invisibili' per l'assegnazione dei punti - come Stephane Lefebvre (Citroen C3), Hayden Paddon (Hyundai i20) e Nykolay Gryazin (Skofa Fabia). Dietro ad Andreucci, questa mattina le miglior prestazioni sono state di Stefano Albertini e Paolo Ciuffi, staccati rispettivamente di 3 e 7 decimi. Il Rally Alba 2022 scatterà ufficialmente oggi pomeriggio, con la Power Stage Santero Spritz di 2,29 km che come al solito assegnerà i punti bonus ai primi tre. Domani poi il resto del programma, con altre 8 speciali da percorrere.

Elenco prove speciali Rally Alba 2022

Ora Km Venerdì 16:30 1 958 SANTERO SPRITZ - Power Stage 2.29 Ora Km Sabato 08:10 2 SAN GRATO - Consorzio dell'Asti 14.74 08:41 3 COSSANO - Peletto 14.90 11:00 4 BORINE - Eliotec 14.93 11:31 5 BOSSOLASCO - Biochemic 14.82 14:50 6 SAN GRATO - Consorzio dell'Asti 14.74 15:21 7 COSSANO - Peletto 14.90 17:40 8 BORINE - Eliotec 14.93 18:15 9 BOSSOLASCO - Biochemic 14.82

Pubblicato da Luca Manacorda, 24/06/2022