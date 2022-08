Rally Mille Miglia: Crugnola il più rapido nello shakedown

SFIDA CHIAVE Appuntamento molto importante per il Campionato Italiano Assoluto Rally quello del Rally Mille Miglia. Dopo il successo nel Rally Roma Capitale, Damiano De Tommaso proverà a mettere ancora più pressione al leader della classifica Andrea Crugnola, che lo precede di 9,5 punti al netto del punteggio ancora da scartare per entrambi. Saranno in tutto 10 i protagonisti del CIAR al via dell'appuntamento di Brescia, dove si registrano le assenze di Tommaso Ciuffi, Simone Miele, Alessio Profeta e Craig Breen. Al via altri nomi illustri non iscritti al campionato ma che, in caso di piazzamento nelle prime posizioni, possono sottrarre punti preziosi: tra questi citiamo Andrea Dallavilla, Luca Pedersoli, Alessandro Perico e Andrea Nucita. Lo shakedown ha visto i due contendenti al titolo subito sugli scudi, con Crugnola che ha fatto segnare il miglior tempo con 7 decimi di vantaggio su De Tommaso. Dalle 17.30 si svolgerà la Power Stage d'apertura del rally, che come al solito assegnerà punti ai primi tre classificati.

VEDI ANCHE

PROGRAMMA RALLY MILLE MIGLIA 2022

Ora Prova Km Venerdì 17:30 1 VALLE SABBIA DALL'ERA VALERIO SRL 2.54 Sabato 07:15 2 PROVAGLIO VAL SABBIA 10.00 08:18 3 IRMA 14.45 09:23 4 MOERNA 11.18 10:23 5 PERTICHE 26.10 14:07 6 PROVAGLIO VAL SABBIA 10.00 15:10 7 IRMA 14.45 16:15 8 MOERNA 11.18 17:15 9 PERTICHE 26.10