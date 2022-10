Rally Due Valli: Crugnola il più rapido nello shakedown

L'ORA DEI VERDETTI A 50 anni dalla sua nascita, e nella sua 40esima edizione, il Rally Due Valli incoronerà il Campione Italiano Assoluto Rally 2022. La lotta è ristretta a due nomi, Andrea Crugnola e Damiano de Tommaso. Il primo è il grande favorito: il pilota Citroen, infatti, attualmente ha 124,5 punti, mentre il rivale ne ha 99. Tra gli altri iscritti, occhi puntati in particolare su Nikolay Gryazin (che sarà ''trasparente'' ai fini della classifica CIAR), Giandomenico Basso, Stefano Albertini e Simone Campedelli. Nello shakedown disputato in mattinata, il miglior tempo è stato proprio di Crugnola con 1:24.1, secondo Basso staccato di un secondo.

LE COMBINAZIONI La gara di questo weekend ha coefficiente di punteggio di 1,5, dunque il vincitore potrà incamerare 30 punti a cui si potranno sommare quelli della Power Stage, che come sempre ne assegna 3, 2 e 1 ai primi tre classificati. Ricordiamo che ogni pilota deve scartare il peggior punteggio di stagione (sono invece sempre validi i punti delle Power Stage). De Tommaso, che deve per forza vincere il rally per sperare, perderà 6 punti. Dunque, diventa già fondamentale la Power Stage d'apertura: se Crugnola arriva primo o secondo è già matematicamente irraggiungibile per De Tommaso, altrimenti avrà bisogno di almeno un quarto posto nella classifica finale del Due Valli. Di seguito, il programma completo del rally.

PROGRAMMA RALLY DUE VALLI 2022

Venerdì Ora Prova Km 15:00 1 ''MEZZANE DI SOTTO'' - UPRENT 2.14 18:31 2 ''SAN FRANCESCO 1'' - TOMASI AUTO 12.80 21:57 3 ''SAN FRANCESCO 2'' - TOMASI AUTO 12.80 Sabato Ora Km 09:48 4 ''MORURI 1'' - UPRENT 14.15 10:32 5 ''MARCEMIGO 1'' - BANCA VALSABBINA 11.19 11:43 6 ''VESTENAVECCHIA 1'' - ALEPH 14.46 12:16 7 ''CA' DEL DIAVOLO 1'' - CUBI 6.89 16:23 8 ''MORURI 2'' - UPRENT 14.15 17:07 9 ''MARCEMIGO 2'' - BANCA VALSABBINA 11.19 18:18 10 ''VESTENAVECCHIA 2'' - ALEPH 14.46 18:51 11 ''CA' DEL DIAVOLO 2'' - CUBI 6.89

