GRAN FINALE Si corre nel fine settimana il tanto atteso Rally Tuscan Rewind 2020. La gara, che si svolgerà a porte chiuse su un percorso di oltre 200 chilometri tra le campagne senesi – come quartier generale è stato scelto il Circuito di Siena in località Castelnuovo Berardenga Scalo (SI) – è l’appuntamento conclusivo del Campionato Italiano Rally 2020 e assegnerà infatti il titolo di campione sabato 21 novembre al termine dell’unica giornata di attività sugli sterrati toscani.

CRUGNOLA VS BASSO Per la classifica assoluta del tricolore, dopo la doppia battuta d’arresto patita nel weekend del Rally Due Valli, la situazione è rimasta immutata al vertice. A condurre i giochi è la Volkswagen Polo R5 del campione in carica Giandomenico Basso, che ha avuto modo di conservare dunque l’esiguo vantaggio di 4 lunghezze sull’unico sfidante ancora matematicamente in grado di strappargli il titolo. Su Citroen C3 R5, ci sarà infatti Andrea Crugnola che, navigato da Pietro Elia Ometto, proverà a ricucire il margine di distacco anche grazie al fatto che i punti assegnati saranno moltiplicati per un coefficiente di 1.5.

DIFFICILI I CALCOLI Chiaramente, per nessuno dei due contendenti sarà possibile fare alcun calcolo: Crugnola sarà campione Cir per la prima volta in carriera nel caso in cui dovesse vincere, mentre Basso difenderà il titolo battendo il rivale o arrivando subito alle sue spalle, purché la vittoria vada a un terzo incomodo. Insomma, sarà ancora una volta una battaglia apertissima fino all’ultima prova speciale di sabato sera, con Crugnola che si è dimostrato più veloce (tre successi parziali) ma anche meno costante nei risultati, contrapposto a un Basso che fino a questo momento ha portato a casa il successo solo nella seconda manche del Rally Roma Capitale, condito da due secondi e un terzo posto, prima del già citato ritiro al Due Valli. Chi la spunterà?